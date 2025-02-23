الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل لام شمسية (صور)

لام شمسية، فيتو
لام شمسية، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل لام شمسية البوسترات الفردية لأبطال المسلسل وفي مقدمتهم الفنانة أمينة خليل التي ظهرت بالحجاب.

وسبق أن وجه السيناريست تامر حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” رسالة لصناع وأبطال مسلسل “لام شمسية” المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

تامر حبيب يوجه رسالة لصناع مسلسل لام شمسية 

ونشر تامر حبيب بوستر المسلسل وعلق عليه قائلا: “عارف انكم هاتبسطونا قوي ان شاءالله … ربنا معاكم يا حبايبي الغاليين”. 

مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض في رمضان عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات. 

قصة مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية يناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل لام شمسية أحمد السعدني الفنانة امينة خليل أمينة خليل دراما رمضان المقبل 2025 رمضان 2025

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024/2025

نجيب ساويرس يكشف مصير الدولار الفترة المقبلة في حال عدم تخفيض سعر الفائدة

مو صلاح VS عمر مرموش، شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر بالدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

بيان ناري من عبد الواحد السيد ردا على تصريحات أمير عزمي مجاهد وأنباء إقالته

منصة FBC، «المستريح الأون لاين» يستولي على 6 مليارات دولار من مليون شخص

بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ15

فتح ضريح مبارك الثلاثاء المقبل لاستقبال الزائرين في الذكرى الخامسة لوفاته

منوعات

المزيد

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

فرنسا تسجل أكبر طبق فوندو جبن مذاب في جينيس

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد 23/5/2025

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم حال وجود رفقة مأمونة (فيديو)

تفسير رؤية الترزى في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية والعائلية

المزيد
الجريدة الرسمية