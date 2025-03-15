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سياسة

وهج الإيمان في دروب النسك، ذكرى رحيل الأنبا صرابامون

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس الأنبا صرابامون، قمص دير القديس الأنبا يحنس القصير، أحد الأديرة التاريخية التي كانت قائمة في برية شيهيت.

 

قصة القديس الأنبا صرابامون

وُلد الأنبا صرابامون ونشأ على التقوى، ثم التحق بالدير حيث كرّس حياته للنسك والصلاة، حتى أصبح مثالًا للزهد والورع. نظرًا لفضائله الروحية، تم اختياره قمصًا للدير، ليواصل مسيرة العطاء والخدمة، حتى قرر الانعزال في قلايته للتفرغ للتأمل والعبادة.

وبحسب ما ورد في سيرته، فقد ظهر له ملاك الرب قبيل رحيله بثلاثة أيام، وسلمه صليبًا من نار، مطمئنًا إياه بأنه لا سلطان لها عليه. وعندما أخبر الرهبان بالرؤيا، ودعوه بالدموع، ثم أسلم الروح بسلام، محاطًا بإخوته الذين شيّعوه بإكرام عظيم.

وتواصل الكنيسة القبطية إحياء ذكرى قديسيها، تخليدًا لسيرتهم الملهمة التي تمثل نموذجًا في الإيمان والنسك والتكريس الروحي.

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