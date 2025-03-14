الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

مدير أمن القاهرة وقيادات وزارة الصحة يعاينون آثار حريق المعامل المركزية (صور)

مدير أمن القاهرة
مدير أمن القاهرة وقيادات وزارة الصحة، فيتو

يواصل مدير أمن القاهرة وقيادات من وزارة الصحة معاينة آثار حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بشارع الشيخ ريحان التي امتدت إلى مبنى التراخيص الطبية، وفحص آثار الحريق عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد بعدما نجحت في السيطرة عليه خلال 3 ساعات.


كما يقوم فريق من المعمل الجنائي بفحص الحريق ورفع آثاره لكشف ملابساته وحصر الخسائر.

وأعادت الجهات المعنية بمحافظة القاهرة التيار الكهربائي والغاز الطبيعي، بعد السيطرة على حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة والتراخيص الطبية المجاورة بشارع الشيخ ريحان. 

ونفت وزارة الصحة وجود أي إصابات بشرية في الحريق.

وأوضح مصدر أن التحريات الأولية كشفت أن الحريق امتد عبر بئر المصعد داخل المعامل المركزية بوزارة الصحة وامتد من الطابق الأول حتى الأخير، ما أدى إلى وصوله إلى مبنى التراخيص الطبية المجاور، طال جزءًا من الطابق الأول.

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في معامل تابعة لوزارة الصحة بالقرب من شارع الفلكي بوسط البلد.

ودفعت قوات الحماية المدنية 17 سيارة إطفاء لمحاصرة النيران ومنع انتشارها، وسط استنفار للأجهزة المعنية. 

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن اشتعال النيران في أحد معامل الكيمياء أحدث انفجارًا وامتداد النيران إلى معامل أخرى.

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مدير أمن القاهرة حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة شارع الشيخ ريحان

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