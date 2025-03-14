مورينيو يهاجم حكم مباراة رينجرز بعد توديع فنربخشة الدوري الأوروبي

وجّه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فنربخشة التركي، انتقادات لاذعة للحكم إسبن إسكاس، الذي أدار مواجهة فريقه أمام رينجرز الاسكتلندي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

تصريحات مورينيو بعد خروج فنربخشة من الدوري الأوروبي

وفي تصريحاته عقب اللقاء، أعرب مورينيو عن استيائه الشديد من الخسارة، قائلًا: “كنا الفريق الأفضل بلا منازع، ولا نستحق الهزيمة، بذل اللاعبون أقصى ما لديهم من أجل الفوز، لكننا لم نتمكن من تحقيقه”.

وهاجم مورينيو أداء التحكيم، واصفًا الحكم بأنه كان “متغطرسًا ومغرورًا”، مضيفًا: “طلبنا منه أكثر من مرة مراجعة قراراته بشأن ركلات الجزاء، لكنه رفض تمامًا، ولم يُبدِ أي اهتمام بمطالبنا طوال 120 دقيقة”.

وواصل: “أما الحكم الرابع، فقد كان شخصًا لطيفًا، لكن حكم الـVAR لم يساعدنا ولم يُظهر الحقيقة لإسبن إسكاس، وهذا تقصير واضح منه”.

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته برسالة لجماهير فنربخشة، قائلًا: “فريقي يستحق التقدير والاحترام، وأنا فخور بما قدّمه اللاعبون، أشعر بالحزن لأنني كنت أحلم بالتأهل والوصول إلى النهائي، لكننا لم ننجح هذه المرة”.

وودع فريق فنربخشة التركي بطولة الدوري الأوروبي على يد فريق رينجرز، وذلك عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وكان فريق فنربخشة قد خسر في مباراة الذهاب أمام رينجرز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما فاز في مباراة الإياب بثنائية نظيفة.

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