الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مورينيو يهاجم حكم مباراة رينجرز بعد توديع فنربخشة الدوري الأوروبي

مورينيو
مورينيو

وجّه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فنربخشة التركي، انتقادات لاذعة للحكم إسبن إسكاس، الذي أدار مواجهة فريقه أمام رينجرز الاسكتلندي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

تصريحات مورينيو بعد خروج فنربخشة من الدوري الأوروبي
وفي تصريحاته عقب اللقاء، أعرب مورينيو عن استيائه الشديد من الخسارة، قائلًا: “كنا الفريق الأفضل بلا منازع، ولا نستحق الهزيمة، بذل اللاعبون أقصى ما لديهم من أجل الفوز، لكننا لم نتمكن من تحقيقه”.

وهاجم مورينيو أداء التحكيم، واصفًا الحكم بأنه كان “متغطرسًا ومغرورًا”، مضيفًا: “طلبنا منه أكثر من مرة مراجعة قراراته بشأن ركلات الجزاء، لكنه رفض تمامًا، ولم يُبدِ أي اهتمام بمطالبنا طوال 120 دقيقة”.

وواصل: “أما الحكم الرابع، فقد كان شخصًا لطيفًا، لكن حكم الـVAR لم يساعدنا ولم يُظهر الحقيقة لإسبن إسكاس، وهذا تقصير واضح منه”.

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته برسالة لجماهير فنربخشة، قائلًا: “فريقي يستحق التقدير والاحترام، وأنا فخور بما قدّمه اللاعبون، أشعر بالحزن لأنني كنت أحلم بالتأهل والوصول إلى النهائي، لكننا لم ننجح هذه المرة”.

وودع فريق فنربخشة التركي بطولة الدوري الأوروبي على يد فريق رينجرز، وذلك عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وكان فريق فنربخشة قد خسر في مباراة الذهاب أمام رينجرز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما فاز في مباراة الإياب بثنائية نظيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار مورينيو فناربخشة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي

مواد متعلقة

فنربخشة بقيادة مورينيو يودع الدوري الأوروبي بركلات الترجيح

الدوري التركي، فناربخشة يتعادل 2-2 مع كونيا سبور في الشوط الأول

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 14 مارس 2025

أول رد من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

لفتة إنسانية من الخطيب مع مشجع أهلاوي (صور)

أسير أمريكي و4 جثث، حماس تتلقى مقترح استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

هل يؤثر حريق المعامل المركزية على خدمات التحاليل للمواطنين؟ الصحة توضح

محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الشهر فى الدوري الإنجليزي

السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

منوعات

المزيد

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

الأم المكلومة التي أبكت السوريين تطل ثانية وهذا ما قالته إلى محافظ السويداء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

الذرة يسجل 130 جنيها للتر، أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أرقام كيميتش مع بايرن ميونخ بعد تمديد عقده حتى 2029 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، مظاهر من حياة الحسن البصري

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

ما هي أطول وأقصر آية وكلمة في القرآن الكريم؟ تعرف عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية