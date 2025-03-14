فنربخشة بقيادة مورينيو يودع الدوري الأوروبي بركلات الترجيح
ودع فنربخشة بقيادة مدربه جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي موسم 2024-2025 بعد الخسارة ضد جلاسكو رينجرز الإسكتلندي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي بملعب رينجرز.
ونجح فنربخشة في الثأر في نتيجة مباراة الإياب من الخسارة الكبيرة التي تلقاها على أرضه بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب.
ونجح فنربخشة بقيادة مورينيو في تسجيل هدفين في شباك رينجرز عن طريق اللاعب سيباستيان سزيمانسكي في الدقيقة 45 و73.
وانتهى الوقت الأصلي بتقدم فنربخشة بنتيجة 2-0، ولكن هذا لم يكن كافيا للفريقين لحسم التأهل إلى ربع النهائي، بعدما أصبحت النتيجة الإجمالية 3-3 ووصل اللقاء إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.
ونجح رينجرز في حسم التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 أمام فنربخشة.
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