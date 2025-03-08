نتنياهو يرسل وفدا إلى الدوحة الإثنين المقبل لدفع مفاوضات غزة

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن رئيس الوزراء سيرسل وفدا إلى الدوحة يوم الاثنين المقبل في محاولة لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

نتنياهو يرسل وفدا إلى الدوحة

ويأتي ذلك بعدما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها: إن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت مبادرة جديدة لإطلاق سراح 10 محتجزين أحياء.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها، أن إسرائيل لا تشارك في مفاوضات بشأن مقترح واشنطن الجديد للإفراج عن محتجزين، والمحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس لم تسفر عن نتائج.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال يستعد للعودة للعدوان على قطاع غزة خلال أسابيع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها أمس الجمعة، بأن المستوى السياسي أصدر تعليمات استعدادا لاستئناف الحرب في غزة.

الاحتلال يستعد لاستئناف العدوان على غزة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها أن استئناف الحرب سيشكل خطرا على حياة المحتجزين.

ويأتي ذلك على الرغم من رسالة التحذير التي وجهها أسير إسرائيلي لدى حماس في مقطع فيديو بثته كتائب القسام.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة مقطعا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير لديها متان أنجليست.

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