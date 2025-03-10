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خارج الحدود

صحيفة عبرية: عرض نتائج تحقيقات الجيش في إخفاقات 7 أكتوبر الخميس المقبل

عملية طوفان الأقصى
عملية طوفان الأقصى

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن نتائج تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي في إخفاقات 7 أكتوبر 2023 ستعرض الخميس المقبل على أعضاء كيبوتس نير عوز.

نتائج تحقيقات جيش الاحتلال في أحداث 7 أكتوبر 

وأضافت الصحيفة العبرية  في تقرير اليوم الإثنين أن النتائج التي سيكشف عنها تشير إلى وجود فشل منهجي خطير يوم 7 أكتوبر.

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عشرات الإسرائيليين ينصبون خياما أمام وزارة جيش الاحتلال للمطالبة بصفقة تبادل

وأوضحت الصحيفة أن النتائج تظهر عدم تمكن القيادة الجنوبية وفرقة غزة من فهم خطورة الوضع وقت وقوع الهجوم.

أمس الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن تحقيق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" بشأن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، تسبب في إثارة جدل واسع في إسرائيل، رافقه تبادل للاتهامات بين الحكومة من جهة، وبين المعارضة والمؤسسة الأمنية من جهة أخرى.

 

اندلاع حرب كلامية بين مسئولين إسرائيليين

 وكشفت التحقيقات عن اندلاع حرب كلامية واتهامات متبادلة بعد نشر تسريبات في الصحف الإسرائيلية بشأن وجود تحذيرات من رئيس الشاباك رونين بار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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الشاباك جيش الاحتلال نتنياهو طوفان الأقصى

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