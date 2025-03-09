الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

عشرات الإسرائيليين ينصبون خياما أمام وزارة جيش الاحتلال للمطالبة بصفقة تبادل

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

 تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الإسرائيلية من قبل عائلات الأسرى وعدد من الناشطين للضغط على الحكومة لاستكمال المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بهدف استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

عائلات الأسرى يعتصمون أمام وزارة جيش الاحتلال  

وشهدت مدينة تل أبيب إقامة عشرات الخيام بالقرب من مقر وزارة جيش الاحتلال، مع تعهد المعتصمين بالبقاء في الموقع لأيام، ورفضهم مغادرة المكان حتى يتم تحقيق مطالبهم.

ووفقًا لما بثته القناة 13 الإسرائيلية، فإن الاحتجاجات تأتي بينما لا يزال هناك 59 أسيرا إسرائيليا في غزة.

 

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وفي بيان صادر عن عائلات الأسرى، جاء فيه: "الوقت ينفد، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، فهذا يعد حكما بالإعدام على الأسرى".

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عائلات الأسرى صفقة تبادل الأسرى غزة حماس

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