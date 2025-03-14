تعظيم الاستفادة من القيادات الجامعية

مما لا شك فيه أن الجامعات والمراكز البحثية تضم معظم العلماء والمبدعين والمفكرين على أرض الوطن. ليس هذا فحسب، بل لمعظمهم صلات بحثية وأكاديمية بنظرائهم خارج مصر. وبالتالي فإن اختيار قيادات جامعية منضبطة ومتزنة ومُحَفِّزَة من شأنه رفع كفاءة أداء المجتمع الأكاديمي بأسره. حتى وإن كانت المحددات والظروف الاقتصادية لا تسمح بزيادة المرتبات في الوقت الحالي.

تعتمد عملية اختيار القيادات الجامعية الحالية على تقديم خطة تطوير للكلية أو الجامعة، وينتهي الأمر بعد صدور قرار تعيين من وقع عليه الاختيار. ولا توجد آلية لاعتماد الخطة رسميًّا من الجهات المعنية المتمثلة في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التخطيط.

وبالتالي لا توجد آلية لمتابعة تنفيذ الخطة بتوقيتات زمنية محددة، ويكون مآل الخطة الحفظ في أحد الأدراج. رغم قيام وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور بإجراء عدة إصلاحات تدريجية في هذا الملف الشائك. انتهت تلك الإصلاحات إلى قيام المرشحين ونوابهم بعمل عرض أمام الوزير شخصيًّا للتأكد بنفسه من كفاءة وجدارة المرشح لتولي المنصب.

ناهيك عن عدم وجود آلية تقييم أداء القيادات الجامعية من المجتمع الأكاديمي. في حين يتم تقييم أعضاء هيئة التدريس حتى كبار الأساتذة، من الطلاب والخريجين من أجل تحقيق مستهدفات الجودة. لكن غير مسموح لأعضاء هيئة التدريس بتقييم القيادات الجامعية بعد انتهاء فترة ولايتهم.

رغم أن آراءهم يمكن أن تسلط الضوء على العناصر المميزة، وذلك للاستفادة منهم في قطاعات أخرى كمحافظين أو وزراء، أو في تكليفهم برئاسة الجامعات الأهلية أو الخاصة. ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية:

1- عند فتح باب الترشح وإعلان القوائم النهائية للمتقدمين، يتم فتح باب الطعون إلكترونيًّا من خلال رابط خاص لكل مرشح. ويكون مرتبطا ومشتركا مع الجهات الرقابية والوزارة وقضاء مجلس الدولة. وهذا الرابط يقتصر على ذوي الصفة والمصلحة فقط. ويتم إنشاء رابط آخر للجمهور، لمن لديه أي مستندات أو معلومات سلبية حول أحد المرشحين، يمكن أن تفيد الجهات المختصة، سواء كانت خاصة بفساد مالي أو إداري أو ميول ضد الدولة المصرية.

2- اشتراط الحصول على شهادة التويفل الدولي أو ILETS في اللغة الإنجليزية، لأن هذا منصب أكاديمي رفيع، وغير مقبول أن رئيس الجامعة الذي بمثابة الرئيس الأعلى لأساتذة وعلماء جامعته لا يجيد اللغة الإنجليزية. فكيف سيمثل جامعته في المحافل الإقليمية والدولية؟

3- توثيق خطة التطوير للمرشح الفائز بالمنصب، في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التخطيط، وإجراء متابعات دورية للوقوف على نسب التنفيذ، ومعرفة أسباب الانحرافات في الأداء عن المعايير.

4- المرشح الذي تنتهي ولايته بنسبة تقييم فائقة، يمنح 10 درجات حافز إذا أراد الترشح مرة أخرى لذات الجامعة أو أي جامعة أخرى.

5- تشكيل قائمة من أفضل 100 قائد جامعي، من أفضل رؤساء الجامعات المنتهية ولايتهم خلال آخر 10 سنوات.

6- إجراء استبيان بين منسوبي كل جامعة (أعضاء هيئة تدريس وموظفون) على مستوى الجامعات أو الكليات وذلك عقب انتهاء ولاية رئيس الجامعة أو العميد، ويكون هذا الاستبيان الكترونيًا وسريًا بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات. ويتم عمل نموذج مخصص لكل فئة مستهدفة يختلف عن الفئة الأخرى.

7- بعد فحص نتائج تقييم الأداء ونسب الإنجاز والاستبيانات المقدمة من جميع الجامعات، يتم عمل دراسة تحليلية لمعرفة القواسم المشتركة، وما إذا كان هناك تخصصات أكاديمية معينة من القيادات الجامعية أثبتت كفاءة في الإدارة ونسب الإنجاز وانخفاض مستوى الشكاوى والدعاوى المرفوعة على الجامعة. فيكون التوجه بتوجيه البوصلة نحو هذه المدرسة للاستفادة منهم.

8- أن يكون قرار التعيين 4 سنوات، مشروطًا بالحصول على 65% كنسبة إنجاز من الخطة المقدمة منه أول عامين. فإن لم يصل للنسبة المطلوبة يتم إلغاء القرار قبل انتهاء الأربع سنوات.

9- تصميم نموذج تقييم أداء للقيادات الجامعية من خلال وضع قائمة بمعايير ثابتة. وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط ومجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى لاعتماد التقييم وفق رؤية الدولة، والخطة التي قدمها المرشح عند تقدمه لشغل المنصب.

10- تصنيف الجامعات إلى فئات (فئة أ – فئة ب – فئة ج)، وذلك وفقًا لحجم وميزانية الجامعة وعدد الطلاب والكليات والوحدات والمستشفيات، والبرامج المتوافقة مع سوق العمل، ونسب التوظيف من كل جامعة. فليس منطقيًّا أن تكون معايير اختيار وتقييم رئيس جامعة القاهرة أو عين شمس مثل ذات المعايير الخاصة برئيس جامعة إقليمية حديثة حجمها أقل من حجم كلية في الجامعات الكبرى.

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