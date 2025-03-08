مشروع بيت الوطن.. سيستم راكد ووزير نشيط

يعد مشروع بيت الوطن من أنجح المشروعات التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائها المغتربين في الخارج في مجال الاستثمار العقاري، وتوفير مسكن لكافة الشرائح من المواطنين في كافة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويتم تحصيل إجمالي القيمة البيعية بنظام الأقساط لجميع هذا المنتجات العقارية بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.

وتتنوع منتجات هذا المشروع ما بين الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، والفيلات والأراضي السكنية. وقد بدأت المرحلة الأولى للمشروع في عام 2012 حتى وصلنا للمرحلة العاشرة الحالية في 2025 والتي شهدت إقبالًا شديدًا غير مسبوق من المغتربين..

مما دعا وزارة الإسكان إلى زيادة الأراضي المطروحة استجابة لمطالب المواطنين بالخارج، لاستيعاب الكم الهائل من الحوالات غير المسبوقة في تاريخ المشروع. وجاء هذا التوجيه بشكل شخصي من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

التحويلات الكثيفة لهذا المرحلة كمًا ومقدارًا التي وصلت بشكل تقريبي إلى أربعة أضعاف تحويلات المرحلة السابقة (وفقًا للمتداول على وسائل التواصل الاجتماعي)، كشفت عن أوجه الضعف والعجز في نظام الحجز والموقع الالكتروني الذي لم يتم تحديثه منذ 2012 – الإجراءات لا تتم بشكل الكتروني بنسبة 100%، حيث يعتمد جزء من الإجراءات على التواصل اليدوي عبر البريد الالكتروني بين كل من لجنة بيت الوطن والعميل، وأحيانًا الاتصال الشخصي.

وكانت الأمور في السابق ممكنة نوعًا ما مقارنة بالأعداد الحالية. وكانت نسبة شكاوى وغضب العملاء أقل بكثير من الآن. فالتعامل مع ما يقارب ال 20 ألف عميل في هذه المرحلة من خلال البريد الالكتروني يدويًا، وحصر مشاكل وطلبات كل عميل على حدة، وكلها أمور مالية ليست بالبسيطة، ولا سيما إذا كانت متعلقة بتخصيص أراضي الدولة، فسيكون الخطأ جسيمًا وخطيرًا. بات هذا التواصل أمرًا مستحيلًا للموظف وللعميل.

وإذا استمرت هيئة المجتمعات في غض الطرف وتجاهل تحديث نظام الحجز وجعله الكترونيًا بالكامل، وربطه مباشرة مع البنك المركزي من خلال تطبيق ذكي. وتحديد آلية واضحة لتوقيت إرسال الحوالة الذي يمثل توقيت بدء المارثون بين المغتربين، فإن المشروع سيفقد بريقه رويدًا رويدًا وسيصبح ضربًا من التاريخ.

ولا يمكن إنكار أن الإقبال التاريخي لهذه المرحلة يرجع لسياسة الوزير الشاب الهمام المهندس شريف الشربيني الذي قدم للمغتربين في هذا الطرح أفضل الأراضي المميزة بسعر أفضل من سعر السوق، وبعيدًا عن مافيا التجار والسماسرة. إلا أن هناك فرق سرعات هائل بين نشاط الوزير وسرعة استجابته ورصده لكل المطالب وبين النظام الإلكتروني العجوز الراكد الذي لم تطرأ عليه أية تحديثات منذ عام 2012 وحتى هذه اللحظة.

فكان نشاطه واستجابته وحرصه على تقديم عدد كافٍ ومميز من الأراضي كاشفًا لسوءات وعيوب الآلية النصف الكترونية المطبقة حاليًا. ولا بأس في تخصيص مبلغ بسيط من كل حاجز لبناء نظام الكتروني قوي وفعال لتعزيز الثقة بين الهيئة المجتمعات وعملائها.

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