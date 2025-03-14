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اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية في ختام تعاملات الأسبوع

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، استقرارا في ختام تعاملات الأسبوع، بحسب آخر تحديث في البنك المركزي والبنوك المصرية.

 وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية. 

اقرأ التالى: سعر الدولار اليوم السبت 8 مارس 2025 أمام الجنيه المصري

اسعار الدولار - فيتو 
سعر الدولار - فيتو 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 

- 50.60 جنيها للشراء.
- 50.70 جنيها للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر

- 50.60 جنيها للشراء.
- 50.70 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

- 50.60 جنيها للشراء.
- 50.70 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار
سعر الدولار


سعر الدولار فى بنك قطر 

- 50.60 جنيها للشراء.
- 50.70 جنيها للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"


- 50.60 جنيها للشراء.
- 50.70 جنيها للبيع.


سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول 


- 50.59 جنيها للشراء.
- 50.69 جنيها للبيع.

 

الدولار - فيتو 
سعر الدولار - فيتو 

 

مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

وسعر الدولار هو مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

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