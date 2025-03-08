السبت 08 مارس 2025
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اقتصاد

آخر تحديث لسعر صرف الدولار أمام الجنيه

الدولار - فيتو
الدولار - فيتو

الدولار اليوم، شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه المصري في ختام حركة تعاملات الأسبوع بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث. 

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

 

سعر الدولار - فيتو 
سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.64 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول حوالي 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

الدولار - فيتو 
سعر الدولار - فيتو 

مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

وسعر الدولار هو مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

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