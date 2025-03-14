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محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لمعاينة مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة (صور)

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذى نشب فى مبنى المعامل المركزية بشارع الشيخ ريحان بحى عابدين دون إصابات أو وفيات، وتقوم حاليًا بأعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

 

 

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جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لموقع الحريق للاشراف على أعمال الإطفاء والتبريد.

 

 

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى المعامل المركزية نتيجة حريق ببئر الاسانسير من الدور الأول الى الدور الأخير، وامتد الى جزء من مبني التراخيص الطبية المجاور لمبنى المعامل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الشيخ ريحان المعامل المركزية لوزارة الصحة حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة شارع الشيخ ريحان حي عابدين محافظة القاهرة

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