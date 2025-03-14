الدفع بسيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق معامل وزارة الصحة ومدير الحماية المدنية ينتقل إلى الموقع (صور)

حريق وزارة الصحة، وصل مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إلى موقع حريق المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة الذي نشب منذ قليل بشارع الشيخ ريحان لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق.

وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق باستخدام خزان مياه إستراتيجي و14 سيارة إطفاء وسط تزايد هائل من الحريق الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية حتى الآن.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في معامل تابعة لوزارة الصحة بالقرب من شارع الفلكي بوسط البلد.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين نشوب حريق في المعامل المركزية، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة إخماد الحريق.

وأشارت التحريات المبدئية إلى أن اشتعال النيران في أحد معامل الكيمياء أحدث انفجارًا وامتداد النيران إلى معامل أخرى.

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