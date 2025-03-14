الجمعة 14 مارس 2025
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أبطال التحدي من ذوي الإعاقة يشاركون بماراثون رياضي بالأقصر للتوعية بمخاطر الإدمان (صور)

ماراثون ظواهر بالأقصر،
ماراثون ظواهر بالأقصر، فيتو

في لفتة مميزة، حرص عدد من ذوي الإعاقة وضعاف السمع والصم على المشاركة في ماراثون ظواهر الرياضي للتوعية بمخاطر التدخين الإدمان الذي انطلق تحت شعار «خطوات ضد الإدمان» بمشاركة 2000 شاب وفتاة.

 

ذوي الاحتياجات الخاصة

وقالت كريمة محمد البالغة من العمر 40 عامًا، مقيمة بمدينة الأقصر، إحدى ذوي الإعاقة، إنها سعيدة بالمشاركة في الماراثون الرياضي برفقة أصدقائها وإنهم جزء من نسيج المجتمع، كما حثت الشباب بالابتعاد عن المخدرات وممارسة الرياضة لكونها الأفضل لتكوين جسم سليم.


وانطلق بمحافظة الأقصر أمس الخميس ماراثون «ظواهر» الرياضي تحت شعار «خطوات ضد الإدمان»، بمشاركة 2000 فرد من مختلف الفئات العمرية، انطلقو من أمام معبد الأقصر في حدث رياضي توعوي، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي.

وشمل خط سير الماراثون كورنيش النيل حتى قاعة المؤتمرات بالكرنك، في حدث يجمع بين الرياضة والتوعية بمخاطر الإدمان، حيث يبعث الماراثون رسالة قوية لدعم مجتمع خالي من الإدمان، ويشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  فى ماراثون ظواهر تحت شعار "خطوات ضد الإدمان".

ويأتي ذلك في إطار حرص صندوق مكافحة المخدرات على تنفيذ برامج وقائية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتعظيم قيمة الرياضة لمواجهة مشكلة التعاطى، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات وأنشطة للتوعية بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم،أيضا معرفة الطلاب بالمحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها كذلك التوعية بخطورة تعاطي المخدرات التخليقية "الشابو، الفودو الإستروكس" وشارك نحو 150 متطوعًا من صندوق مكافحة الإدمان من أبناء محافظة الأقصر في هذا الحدث الرياضي.

كما يقام الماراثون تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الأقصر، وتشارك في تنظيمه جهات بارزة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم، والهلال الأحمر المصري، ومكتبة مصر العامة، المجلس القومي للمرأة فرع الأقصر، وتأتي مشاركتهم بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع الأنشطة الرياضية كبديل صحي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة ظواهر التي ترتكز على محورين رئيسيين: الوعي والمسؤولية المجتمعية، كما تهدف المبادرة إلى مواجهة الظواهر السلبية، مثل الإدمان، من خلال برامج تثقيفية ووقائية تستهدف الشباب والأطفال، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

 

 

 

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