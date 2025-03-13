رئيس جامعة الأقصر من ماراثون ظواهر: الرياضة أداة فعالة لمكافحة الإدمان

شاركت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، في فعاليات ماراثون «ظواهر» الرياضي، الذي أقيم تحت شعار «خطوات ضد الإدمان»، بمشاركة 2000 شخص من مختلف الفئات العمرية.

ماراثون ظواهر الرياضي في الأقصر

انطلق الماراثون من أمام معبد الأقصر، في حدث رياضي توعوي، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي، وامتد خط السير على كورنيش النيل وصولًا إلى قاعة المؤتمرات بالكرنك، بهدف التوعية بمخاطر الإدمان، وتعزيز دور الرياضة في مكافحة التعاطي.

وأعربت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، عن فخرها بمشاركة الجامعة في هذا الحدث الهام، مؤكدة أن "الرياضة تعد أداة فعالة ليس فقط للحفاظ على الصحة البدنية، ولكن أيضًا لتعزيز الوعي المجتمعي والحد من السلوكيات السلبية مثل الإدمان.

أضافت رئيس جامعة الأقصر: نحن في جامعة الأقصر ملتزمون بدعم المبادرات التي تستهدف حماية الشباب وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لهم".

وشارك في الحدث صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحت شعار "خطوات ضد الإدمان"، في إطار جهوده لتنفيذ برامج وقائية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات.

كما شهد الماراثون مشاركة 150 متطوعًا من أبناء محافظة الأقصر، إلى جانب جهات بارزة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم، والهلال الأحمر المصري، ومكتبة مصر العامة، والمجلس القومي للمرأة فرع الأقصر.

وأكد نائب محافظ الأقصر أن الماراثون ليس مجرد سباق رياضي، بل رسالة أمل وتغيير، مشيدًا بجهود القائمين على الحدث ودورهم في تعزيز الوعي المجتمعي وبناء مجتمع أكثر وعيًا وقوة.

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