الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي،
الدوري الأوروبي، فيتو

الدوري الأوروبي، أسدل الستار على مباريات دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحددت الفرق المتأهلة لدور الـ8.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 من الدوري الأوروبي

أتلتيك بلباو الإسباني.

آينتراخت فرانكفورت الألماني.

لاتسيو الإيطالي.

بودو جليمت النرويجي.

ليون الفرنسي.

مانشستر يونايتد الإنجليزي.

توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

رينجرز الإسكتلندي.

 

وكان أتلتيك بلباو أول المتأهلين إلى دور ربع نهائي الدوري الأوروبي، على حساب روما الإيطالي، وتلاه آينتراخت فرانكفورت بعدما تأهل أمام أياكس أمستردام، ثم لاتسيو ضد فيكتوريا بلزن.


وودع أولمبياكوس البطولة رغم فوزه إيابًا على بودو جليمت بنتيجة 2/1، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز بودو جليمت بنتيجة 3/0.

بينما تأهل ليون إلى الدور ذاته بعد أن نجح في إقصاء ستيوا بوخارست، بعد الفوز عليه برباعية نظيفة.

وصعد مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير إلى الدور ربع النهائي، بعد أن تجاوزا ريال سوسيداد وألكمار.

وأخيرا تأهل رينجرز إلى الدور ذاته بعد أن تفوق على نظيره فناربخشة في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح.

 

نتائج مباريات دور الـ16 من الدوري الأوروبي

أتلتيك بلباو وروما

الذهاب: 2/1 لـ روما.

الإياب: 3/1 لـ أتلتيك بلباو.

إينتراخت فرانكفورت وأياكس

الذهاب: 2/1 لـ فرانكفورت.

الإياب: 4/1 لـ فرانكفورت.

لاتسيو وفيكتوريا بلزن

الذهاب: 2/1 لـ لاتسيو.

الإياب: 1/1.

أولمبياكوس وبودو جليمت

الذهاب: 3/0 لـ بودو جليمت

الإياب: 2/1 لـ أولمبياكوس.

ليون وستيو بوخارست

الذهاب: 3/1 لـ ليون.

الإياب: 4/0 لـ ليون.

مانشستر يونايتد وريال سوسيداد

الذهاب: 1/1.
الإياب: 4/1 لـ مانشستر يونايتد.

رينجرز وفنربخشة

الذهاب: 3/1 لـ رينجرز.

الإياب: 2/0 لـ فناربخشة ثم ركلات الترجيح التي حسمها رينجرز بنتيجة 3/2.

توتنهام وألكمار

الذهاب: 1/0 لـ ألكمار.
الإياب: 3/1 لـ توتنهام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى الأوروبي أتلتيك بلباو آينتراخت فرانكفورت لاتسيو ليون مانشستر يونايتد توتنهام هوتسبير

مواد متعلقة

فنربخشة بقيادة مورينيو يودع الدوري الأوروبي بركلات الترجيح

توتنهام يقصي ألكمار من الدوري الأوروبي ويتأهل لربع النهائي

الأكثر قراءة

بعد سنوات من التراشق، صلح مرتضى منصور وشوبير في سحور رمضان (فيديو وصور)

تأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على المواطن المصري وخطة الحكومة لتخفيف الأعباء

الأهلي حتى الآن لم ينسحب، تعليق مثير من عدلي القيعي على أحداث مباراة القمة

سائق مشاجرة الفردوس يكشف تفاصيل الاعتداء أمام النيابة: ضيعوا مصدر رزقي

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025 قبل عيد الفطر

مصرع طفل إثر تعذيب زوج والدته له وإلقاء جثمانه في طريق عام بمطروح

رد صادم من الفنانة نورهان عن العمل مع محمد رمضان

حسام حبيب يكشف حقيقة خيانته لشيرين وقصة حلاقة شعر ابنتها

منوعات

المزيد

الرصاصة خرجت من جسده وأصابت زوجة أخيه، محاولة انتحار غريبة في العراق

رغم الانتقادات الكبيرة، تجديد مسلسل ميجان ماركل لموسم ثانٍ على نتفلكس

العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف (فيديو)

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

الذرة يسجل 130 جنيها للتر، أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

4 حاجات ماينفعش يستغنى عنها محمود حميدة في ولاد الشمس (إنفو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أدعية للإخوة والأخوات في اليوم الرابع عشر من رمضان 2025

حكم الفطر للمسافر إذا كان سفره يبدأ من بعد الظهر وينتهي قبل المغرب

المزيد
الجريدة الرسمية