الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

توتنهام يقصي ألكمار من الدوري الأوروبي ويتأهل لربع النهائي

توتنهام، فيتو
توتنهام، فيتو

خسر فريق ألكمار الهولندي من نظيره  توتنهام الإنجليزي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "توتنهام" ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وسجل أهداف فريق توتنهام كل من ويلسون اودوبيرت ( هدفين) في الدقيقة 26 و74، وجيمس مادسون في الدقيقة 48. 

وسجل هدف ألكمارا الوحيد اللاعب بير كوبمينزر في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز يتأهل توتنهام للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.  

 

مباراة توتنهام وألكمارا في الذهاب 

وكان فريق ألكمار الهولندي قد فاز على نظيره توتنهام الإنجليزي بنتيجة 1-0، في  مباراة الذهاب.

جاء هدف ألكمار عن طريق لوكاس بيرجفال لاعب توتنهام بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18.

تشكيل توتنهام ضد ألكمار 

تأهل توتنهام الإنجليزي إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

وتأهّل فريق توتنهام مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بعد فوزه على فريق إيلفسبورج السويدي بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

تأهل الكمار الهولندي إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

وتأهل ألكمار إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد خوضه مباريات الملحق، حيث كان قد احتل مركزًا بين المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين في مرحلة الدوري.

وفي الملحق، التقى ألكمار مع جالطة سراي التركي، حيث فاز في مباراة الذهاب 4-1 على أرضه، وتعادل في الإياب 2-2 في تركيا، ليحقق التأهل إلى دور الـ16 بمجموع المباراتين 6-3.

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