العثور على جثة سيدة في حالة تعفن بطنطا والشرطة تكثف جهودها لكشف ملابسات الحادث

شهدت قرية سبرباي التابعة لمركز طنطا بـ محافظة الغربية واقعة مأساوية حيث تم العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر داخل أحد المنازل وقد بدت عليها علامات التعفن.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا من الأهالي بعد انبعاث روائح كريهة من أحد المنازل، مما دفعهم إلى إخطار الشرطة على الفور.

وانتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على الجثة في حالة تعفن تام.

قامت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية بفرض طوق أمني حول المنزل، وبدأت فرق البحث الجنائي جمع الأدلة والمعاينات الأولية، فيما أمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى المشرحة لتشريحه ومعرفة أسباب الوفاة.

وأكد مصدر أمني بـ محافظةالغربية أن التحريات جارية لكشف ملابسات الحادث والتأكد مما إذا كانت الوفاة نتيجة أسباب طبيعية أم أن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة. كما يتم الاستماع لأقوال الجيران والأقارب للوصول إلى أي خيوط قد تساعد في فك غموض الحادث.

ومن جانبها تواصل الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

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