خالد عباس: العاصمة الإدارية حريصة على المشاركة في المحافل والمعارض الدولية

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية أهمية المشاركة في المعارض العقارية العالمية، وأشار إلى أن العاصمة الإدارية حريصة على مشاركة تجربتها الناجحة في بناء مدينة ذكية، خضراء، مستدامة مع الجميع.

وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تشارك بجناح ضخم في فعاليات معرض MIPIM 2025 الذي يعد المعرض العقاري الأكبر على مستوى العالم والمقام بمدينة كان بفرنسا، خلال الفترة من 11 - 14 مارس الجاري، وتعتبر هذه هي المشاركة الثالثة على التوالي للشركة، بعد أن حققت مشاركتين ناجحتين خلال العامين السابقين.



هذا وقد شهد جناح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في معرض MIPIM 2025، العديد من الفعاليات والزيارات للشركات العالمية والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم كما شهد أيضًا لقاءً هامًا جمع المهندس خالد عباس والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، حيث استعرض خالد عباس أهم وأبرز التطورات التي تشهدها العاصمة الإدارية من بنية تحتية ومشروعات ضخمة، كما ناقش الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتسهيلات الممكن تقديمها للمستثمرين العمانيين بالإضافة إلى فرص تصدير العقار المصري إلى الدول العربية الشقيقة، حيث يعتبر السوق العقاري في مصر هو السوق الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



جدير بالذكر ان معرض MIPIM هو معرض عقاري دولي يقام سنويًّا بمدينة كان الفرنسية ويعد من أهم المعارض في العالم بمجال التنمية والتطوير العمراني يشارك في نسخة هذا العام أكثر من 6500 مستثمر و300 مؤسسة وشركة عالمية في مجال التطوير والتسويق العقاري من أكثر من 90 دولة.

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