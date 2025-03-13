رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع تنفيذ المرافق والطرق في "بيت الوطن"

تابع المهندس عبد الرءوف الغيطى "رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة الموقف التنفيذى لأعمال المرافق والطرق بمنطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقى للمدينة.

تفقد المهندس تقدم الأعمال بمحطة الصرف الصحى رقم ( 4 ) التى بدورها بنقل تصرفات الصرف الصحى بمنطقة بيت الوطن الى محطة المعالجة الرئيسية المخصصة للمنطقة وتعتبر محطة الصرف ( رقم 4 ) جزء من الحل العاجل والحل الآجل لمنظومة الصرف بالمدينة.

وأكد على تشغيل الحل العاجل لمحطة الصرف الصحى رقم 4 بمنطقة بيت الوطن لنقل تصرفات شبكة الصرف الصحى بالمنطقة.

وتابع أعمال الطرق بالشوارع والمحاور الرئيسية ببيت الوطن وشدد على العديد من التوصيات والتكليفات للمهندسين وللشركات العاملة بالمشاريع المختلفة بضرورة العمل على سرعة انجاز وانهاء الاعمال فى التوقيتات المحددة والمتفق عليها وذلك بالتوازي مع جودة الأعمال ومراعاة أصول الصناعة الاشتراطات الفنية المتعارف عليها.

الجدير بالذكر أن بيت الوطن يقع فى شمال منطقة الامتداد ويرتبط بطريق القاهرة السويس شمالا والطريق الدائري الأوسطي من الجنوب الشرقى وامتداد طريق محمد بن زايد جنوبا المؤدى للعاصمة الإدارية.

ويتكون المشروع من عددأحياء سكنية بالاضافة منطقة جنوب السويس ومنطقة آلاف فدان (الاوركيد) ومنطقة 3-4 شمال الالف فدان والمنطقة 5 بالألف فدان ومنطقة 433 فدانا شمال بيت ومنطقة الخدمات والمحاور الرئيسية التى تربط أحياء بيت الوطن ببعضها.

وتتمثل أحياء بيت الوطن (أراضى العاملين بالخارج) (من الحى الأول الى الخامس ( الحى الرابع يتكون من ( 380 فدانا + 222 فدانا ))+ جزء من الحى السابع +433 فدانا شمال بيت الوطن)

وتتمثل أحياء الاكثر تميزًا (الحى السادس والسابع والثامن +منطقة جنوب السويس +منطقة آلاف فدان (الأوركيد) +منطقة 200 فدان بالحى الرابع +منطقة 3-4 شمال الألف فدان + المنطقة 5 بالألف فدان.

كما تواصل وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض اجتماعي بمساحة 6018 مترا بسعر 9590 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1500 متر بسعر 16250 جنيها.

وبمدينة النوبارية الجديدة أرض حق انتفاع بمساحة 1375 مترا وبمدينة العاشر من رمضان أرض تجاري بمساحة 12668 مترًا بسعر 20030 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 4218 مترًا بسعر 13270 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 5197 مترًا بسعر 22710 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 1433 مترًا بسعر 23045 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 11652 مترًا بسعر 22405 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 967 مترًا بسعر 18700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1479 مترًا بسعر 15305 جنيهات.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.