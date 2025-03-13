الخميس 13 مارس 2025
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عقارات

معدلات تنفيذ مشروع شقق الإسكان المتوسط

شقق الإسكان
شقق الإسكان

كشفت المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان عن تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروع الإسكان المتوسط بالمدينة.

وأكد أنه جاري تنفيذ مشروع الإسكان المتوسط بمنطقة الخدمات الإقليمية، الذي يضم ٦٨ عمارة بإجمالي ١٦٣٢ وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و١٢٠مترًا مربعًا، بنسبة إنجاز ٩١%.
كشف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن تفاصيل خطة العمل التفصيلية لتنفيذ مشروعات المرافق الأساسية، والتي تشمل شبكات المياه والصرف الصحي وفرش الطرق في عدد من المناطق الاستراتيجية بالمدينة، وهي: شرق الميناء الجاف، جنوب الميناء الجاف، شرق A4، شرق وغرب A4’، جنوب المطاحن، جنوب المطورين الجنوبية، بالإضافة إلى المنطقة الفاصلة بين A3 وA4.

وعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات المنفذة لمشروعات المرافق بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور المهندس عبد الرحمن عطا الله، نائب رئيس الجهاز للمناطق الصناعية والمرافق، والمهندسة سمر رأفت، مدير إدارة المرافق بالمنطقة الصناعية.

وشدد المهندس علاء عبد اللاه على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، مع ضرورة تكثيف الجهود وزيادة معدلات العمل لضمان الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة. وأكد أن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والخدمية للمدينة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة لأهالي المنطقة ويدعم البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لتحقيق التطوير الشامل للمدينة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الخدمات الأساسية التي تسهم في رفع كفاءة المناطق الصناعية والسكنية

 أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز السابق طرحها للمواطنين ضمن برنامج "مسكن" بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 9 /3/ 2025، وحتى يوم الثلاثاء 25 /3/ 2025، في مواعيد مقررة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وفي هذا الإطار، شدد وزير الإسكان، على مواصلة تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمدينة ناصر الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة، ومراعاة المواصفات القياسية والجودة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثاني، المجاورة الثالثة، والمخصصة بالقرعة العلنية، القطع من 2: 25، يوم الأحد 9 /3/ 2025، والقطع من 26: 50، يوم الإثنين 10 /3/ 2025، والقطع من 51: 75، يوم الثلاثاء 11 /3/ 2025، والقطع من 76: 100، يوم الأربعاء 12 /3/ 2025، والقطع من 101: 125، يوم الخميس 13 /3/ 2025.
وأضافت رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 126: 150، يوم الأحد 16 /3/ 2025، والقطع من 151: 175، يوم الإثنين 17 /3/ 2025، والقطع من 176: 200، يوم الثلاثاء 18 /3/ 2025، والقطع من 201: 225، يوم الأربعاء 19 /3/ 2025، والقطع من 226: 242، يوم الخميس 20 /3/ 2025، وتم تخصيص الأيام من الأحد 23 /3/ 2025: الثلاثاء 25 /3/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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