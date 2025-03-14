الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة، تصاعد الموجة الحارة والقاهرة تسجل 32 درجة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

تتأثر البلاد بموجة حارة تنتهي منتصف الأسبوع المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعينيات بجنوب الصعيد، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وجنوب سيناء ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 14-3-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس ليلا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


 وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:19

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الطقس اليوم الجمعة الطقس اليوم الطقس

مواد متعلقة

ارتفاع مستمر، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق السبت المقبل

الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة من 3 فجرًا حتى 9 صباحًا

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس ليلا

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة طقس الغد: حار نهارًا وبارد ليلًا

درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

الأكثر قراءة

بعد سنوات من التراشق، صلح مرتضى منصور وشوبير في سحور رمضان (فيديو وصور)

تأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على المواطن المصري وخطة الحكومة لتخفيف الأعباء

الأهلي حتى الآن لم ينسحب، تعليق مثير من عدلي القيعي على أحداث مباراة القمة

سائق مشاجرة الفردوس يكشف تفاصيل الاعتداء أمام النيابة: ضيعوا مصدر رزقي

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025 قبل عيد الفطر

مصرع طفل إثر تعذيب زوج والدته له وإلقاء جثمانه في طريق عام بمطروح

رد صادم من الفنانة نورهان عن العمل مع محمد رمضان

حسام حبيب يكشف حقيقة خيانته لشيرين وقصة حلاقة شعر ابنتها

منوعات

المزيد

الرصاصة خرجت من جسده وأصابت زوجة أخيه، محاولة انتحار غريبة في العراق

رغم الانتقادات الكبيرة، تجديد مسلسل ميجان ماركل لموسم ثانٍ على نتفلكس

العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف (فيديو)

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

الذرة يسجل 130 جنيها للتر، أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

4 حاجات ماينفعش يستغنى عنها محمود حميدة في ولاد الشمس (إنفو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أدعية للإخوة والأخوات في اليوم الرابع عشر من رمضان 2025

حكم الفطر للمسافر إذا كان سفره يبدأ من بعد الظهر وينتهي قبل المغرب

المزيد
الجريدة الرسمية