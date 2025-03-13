الخميس 13 مارس 2025
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رياضة

نقل مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر لاستاد السلام

الأهلي
الأهلي

قررت رابطة الأندية المصرية نقل مباراة النادي الأهلي مع نظيره إنبي والمقرر لها في كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة سابقا” إلى ستاد السلام بدلا من استاد القاهرة الدولي. 

ويستعد الأهلي لمباراته أمام إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا” يوم 20 مارس المقبل.

وشهدت القمة 130 انسحاب النادي الأهلي أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه أول أمس من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

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