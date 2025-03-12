أحمد عبد العزيز يخطف الأضواء بشخصية "غلاب" الشريرة في مسلسل "فهد البطل"

نجح الفنان أحمد عبد العزيز في تقديم أداء استثنائي ومثير خلال مشاركته في مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي، والذي يُعرض ضمن منافسات مسلسلات رمضان 2025 حيث جسد عبد العزيز شخصية "غلاب"، التي تعد واحدة من أبشع الشخصيات الشريرة التي شهدتها مسلسلات رمضان 2025.

وتمكن الفنان من خطف التريند منذ ظهوره الأول في المسلسل، وذلك بفضل براعته في تجسيد شخصية "غلاب" بكل تفاصيلها، بدءًا من المظهر الخارجي وصولًا إلى البعد الاجتماعي والنفسي المعقد للشخصية، وقد أظهر عبد العزيز مهارة كبيرة في نقل قسوة وحقد "غلاب"، الذي لم يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم لتحقيق أهدافه.

تفاصيل شخصية "غلاب" الشريرة

شخصية "غلاب" التي قدمها أحمد عبد العزيز هي نموذج للشر المطلق، حيث قام بقتل شقيقه بدم بارد من أجل الحصول على "العمودية" والانخراط في تجارة الممنوعات، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل وافق على قتل والده "الجارحي" (الذي جسده الفنان أحمد أبو داوود) على يد زوجته، مما يظهر مدى قسوته وعدم إنسانيته.

كما لجأ "غلاب" إلى تزويج نفسه من أرملة شقيقه رغمًا عنها، خوفًا من أن تشرد هي وأطفالها، وسجل ابن شقيقه باسمه لعدم قدرته على الإنجاب، وهذه التفاصيل المظلمة جعلت من شخصية "غلاب" واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في مسلسلات رمضان هذا العام.

أحداث مثيرة في الحلقة الحادية عشرة

وشهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل فهد البطل تطورات درامية كبيرة، حيث حاولت "كناريا" (ميرنا نور الدين) العودة إلى "فهد" (أحمد العوضي) بعد أن أخفت عنه حقيقة كونها مطلقة ولديها طفلة من "هاشم" (مجدي بدر). إلا أن "هاشم" يظهر فجأة في منزل "فهد"، مما يؤدي إلى مواجهة عنيفة بينهما، ينتهي بضرب "فهد" لهاشم ضربًا مبرحًا وسط دهشة أهالي المنطقة.

وفي تطور آخر، يتعرض "فهد البطل" لمحاولة اغتيال من قبل رجال "كارم"، الذين يطلقون النار عليه وينقل على إثرها إلى المستشفى. إلا أن "فهد" ينجو بأعجوبة بعد أن اخترقت الرصاصة كتفه دون أن تسبب له أضرارًا جسيمة.

كما شهدت الحلقة مشهدًا آخر مليئًا بالتوتر، حيث يطلب "ريكو" (عصام السقا) من "فهد" الزواج من شقيقته "رواية"، إلا أن "فهد" يرفض الطلب بشكل قاطع ويقوم بمعايرته بماضيه الإجرامي، وهذا الرفض يؤدي إلى مواجهة عائلية حادة، حيث تصفع "رواية" شقيقها "فهد" بعد رفضه طلبها.

نجوم مسلسل فهد البطل

ويشارك في بطولة مسلسل "فهد البطل" نخبة من النجوم، منهم أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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