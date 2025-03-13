الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات للأسر المضارة في تصادم قطار بسيارة بالإسماعيلية

وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات تصادم وقع بين قطار وسيارة بالقرب من محطة الكهرباء، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب السيارة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تصادم قطار بسيارة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن مديرية التضامن الاجتماعي

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