الخميس 13 مارس 2025
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ملفات وحوارات

تفاصيل 8 ساعات تحقيقات بمشاجرة الفردوس.. السائق ضحية التعدي: أضربت في الشارع وضيعوا مصدر رزقي.. قرارات عاجلة من النيابة.. أبرزها حبس المتهم الرئيسي 4 أيام

مشاجرة الفردوس، فيتو
مشاجرة الفردوس، فيتو

استمرت تحقيقات نيابة أكتوبر 8 ساعات، كشف خلالها سائق سيارة مدارس “المجني عليه” في واقعة مشاجرة الفردوس عن تفاصيل ما تعرض له.

أقوال السائق ضحية مشاجرة الفردوس

وقال السائق: إن سيارته اصطدمت بسيارة تقودها سيدة من الأمام، مما أدى إلى مشاجرة بينهما، وقام زوج السيدة وابنيها بالتعدي عليه بالضرب وسط الشارع.

وأضاف السائق أن زوج السيدة قام بتدمير سيارته تمامًا، محطمًا زجاجها، بينما كان يصرخ: "خربوا بيتي، العربية دي مصدر رزقي، ضيعوها".

 وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة إخلاء سبيل السائق المجني عليه، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل زوجته.

قرارات النيابة في مشاجرة الفردوس

كما قررت النيابة عرض سائق سيارة المدارس على الطب الشرعي لبيان ما لحق به من إصابات بعدما اتهم الطرف الآخر بضربه وإصابته.

كما قررت النيابة التحفظ على السيارتين محل الواقعة لعرضهما على لجنة فنية من المرور لبيان ما بهما من تلفيات، وتحريز مقاطع الفيديو المصورة.

كما استدعت النيابة العامة بأكتوبر عددًا من شهود العيان على مشاجرة الفردوس، إلى جانب مصوري مقاطع الفيديو التي رصدت الحادث وتداولت على مواقع التواصل الاجتماعي. كما حرزت النيابة هذه المقاطع لفحصها، وذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي أجرتها في مشاجرة الفردوس.

ووفقًا للتحقيقات، فقد تعرض سائق سيارة مدارس للتعدي من قبل شخص آخر بسبب اصطدامه بسيارة زوجته. استمعت النيابة لأقوال طرفي الواقعة على مدار 8 ساعات، حيث تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما. كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

اندلاع مشاجرة في مدينة الفردوس بالجيزة

 البداية كانت عندما رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكي، فان ميكروباص" أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مارس الجاري حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص" وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكي" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش" الذي قام بالتعدي على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدمًا "آلة حديدية".

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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نيابة أكتوبر اكتوبر الجيزة مشاجرة الفردوس

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