الخميس 13 مارس 2025
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صحة ومرأة

اصنعيه بنفسك، طرق عمل جل للشعر من مواد طبيعية

اصنعي جل للشعر
اصنعي جل للشعر

طرق عمل جل للشعر من مواد طبيعية، أصبح الاتجاه نحو استخدام المواد الطبيعية في العناية بالشعر أمرًا تفضله الكثير من الفتيات في الوقت الحالي، خاصةً مع تزايد الوعي بأضرار المنتجات الكيميائية التي تحتوي على مركبات ضارة تسبب جفاف الشعر وتساقطه على المدى الطويل. 

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ومن أبرز المنتجات التي تحرص الكثير من الفتيات على استخدامها يوميًا هو جل الشعر؛ إذ يُستخدم الجل لتثبيت تسريحة الشعر والحفاظ عليها لفترة طويلة، لكنه قد يحتوي في شكله الصناعي على الكحول والسيليكون والبارابين، التي تؤثر سلبًا على فروة الرأس وبصيلات الشعر.

 

لذلك أصبح جل الشعر الطبيعي بديلًا آمنًا وفعالًا لتصفيف الشعر مع تقديم فوائد عديدة للشعر وفروة الرأس.


فوائد الجل الطبيعي للشعر
 

جل طبيعي للشعر
جل طبيعي للشعر

تستعرض خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أهم فوائد الجل الطبيعي للشعر.

تغذية الشعر وترطيبه:
الجل المصنوع من مكونات طبيعية كالألوفيرا أو بذور الكتان يحتوي على عناصر مرطبة ومواد مغذية تساعد في ترطيب الشعر ومنحه اللمعان والنعومة.

تعزيز نمو الشعر:
بعض أنواع الجل الطبيعي، مثل جل الصبار أو جل بذور الكتان، تحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموه الصحي.

تقليل الهيشان:
يساعد الجل الطبيعي في ضبط تموجات الشعر والتقليل من الهيشان، خاصةً لأصحاب الشعر المجعد أو المموج، مما يسهل التحكم فيه.

 

حماية الشعر من التقصف:
المواد الطبيعية الموجودة في الجل تخلق طبقة واقية على الشعرة، مما يساعد في منع التقصف ويحافظ على صحة أطراف الشعر.

 

آمن على فروة الرأس:
على عكس الجل الصناعي، فإن الجل الطبيعي لا يحتوي على كحول أو مواد حافظة، مما يجعله خيارًا آمنًا لفروة الرأس الحساسة، ويقلل من فرص حدوث القشرة أو الحكة.

 

يحافظ على الشكل الطبيعي للشعر:
لا يترك الجل الطبيعي طبقة قاسية أو ملمسًا جافًا على الشعر، بل يمنح الشعر مظهرًا طبيعيًا ولامعًا دون أن يبدو متصلبًا.

 

طرق عمل جل طبيعي للشعر في المنزل
 

1. جل بذور الكتان
 

جل بذر الكتان
جل بذر الكتان

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.
كوب ماء.
ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الأرغان (اختياري).
بضع قطرات من زيت عطري مثل اللافندر أو النعناع (اختياري).
طريقة التحضير:

ضعي بذور الكتان والماء في وعاء على نار هادئة.
اتركي المزيج حتى يغلي مع التحريك المستمر لمدة 10 دقائق حتى يصبح الخليط كثيف القوام.
اتركي المزيج ليبرد قليلًا، ثم صفيه باستخدام قطعة قماش نظيفة أو مصفاة دقيقة لاستخلاص الجل.
أضيفي الزيت العطري أو أي زيت طبيعي لتحسين الرائحة وتعزيز فوائد الجل.
احفظي الجل في عبوة زجاجية محكمة الغلق داخل الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.
طريقة الاستخدام:
ضعي كمية صغيرة من الجل على الشعر المبلل أو الجاف حسب الرغبة، وصففي شعرك بالطريقة المعتادة.

 

2. جل الألوفيرا (جل الصبار)
 

جل الصبار للشعر
جل الصبار للشعر

المكونات:

ورقة كبيرة من نبات الألوفيرا (الصبار).
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز (اختياري).
قطرات من زيت عطري (اختياري).
طريقة التحضير:

قومي بفتح ورقة الصبار واستخراج الجل الداخلي الشفاف.
اخفقي الجل باستخدام الخلاط حتى يصبح قوامه سلسًا.
يمكنك إضافة بعض الزيوت الطبيعية لمزيد من الفوائد.
احفظي الجل في عبوة نظيفة داخل الثلاجة لمدة أسبوع تقريبًا.
طريقة الاستخدام:
ضعي كمية مناسبة على الشعر المبلل لتثبيت التسريحة أو على فروة الرأس لترطيبها وعلاج القشرة.

 

3. جل بذور الشيا
 

بذور الشيا وفوائدها
بذور الشيا وفوائدها

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من بذور الشيا.
كوب ماء.
زيت عطري (اختياري).
طريقة التحضير:

انقعي بذور الشيا في الماء لمدة 3-4 ساعات.
بعد أن يتكون الجل حول البذور، صفيه للحصول على الجل فقط.
يمكنك إضافة زيت عطري حسب الرغبة.
احفظي الجل في الثلاجة.
طريقة الاستخدام:
يُستخدم بنفس طريقة جل بذور الكتان لتثبيت الشعر وتغذيته.

 

نصائح هامة لاستخدام الجل الطبيعي
 

تجربة الجل على جزء صغير من الشعر قبل الاستخدام الكامل للتأكد من عدم وجود أي تحسس.
استخدام كميات معتدلة من الجل لتفادي المظهر الدهني أو اللزج.
تخزين الجل في الثلاجة لضمان الحفاظ على خصائصه الطبيعية ومنع فساده.
إضافة الزيوت العطرية الطبيعية مثل زيت شجرة الشاي أو النعناع تعزز من فعالية الجل وتمنحه رائحة منعشة.
استخدام أدوات نظيفة أثناء التحضير والتخزين لتفادي دخول البكتيريا أو التلوث.

 

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