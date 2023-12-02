السبت 02 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

خليط جل الكتان لمنع تساقط الشعر وجعله ناعم ومفرود

تساقط الشعر، فيتو
تساقط الشعر، فيتو

مشاكل الشعر عديدة أبرزها تساقط الشعر وهيشانه وتقصفه وأيضًا الشعر المجعد مشكلة ما يدفع الفتيات بالبحث عن أفضل طرق العلاج.

ومشاكل الشعر لها حلول عدَّة للتخلص منها مثل الترطيب الجيد والمواظبة على تنظيف فروة الرأس وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر وترطبه من الجذور حتى الأطراف.

 

خليط جل الكتان لمنع تساقط الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، خليط جل الكتان لمنع تساقط الشعر وجعله ناعم ومفرود.

المكونات:

4 ملاعق بذور الكتان

2 كوب ماء

2 ملعقة زيت جوز الهند

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الطريقة:-

  • نخلط بذور الكتان مع الماء ونقلبهم ونرفعهم معا على النار.
  • نترك الخليط يغلي ثم نهدئ النار ونتركه حتى يتحول إلى جل.
  • ثم نصفي الخليط وهو ساخن، ثم نأخذ الجل الناتج ونتركه يبرد.
  • ثم نضيف زيت جوز الهند إلى جل بذور الكتان ونقلب جيدا حتى يتجانسوا معا.
  • ثم نحفظ الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق، ونستخدم منها على الشعر.
  • حيث نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونلف الشعر ونتركه لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
  • نحفظ الخليط المتبقى في الثلاجة وصلاحيته أسبوع.
خليط جل الكتان لمنع تساقط الشعر وجعله ناعم ومفرود، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

 

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