الخميس 13 مارس 2025
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الطرق الصوفية بالغربية تقيم حفل إفطار جماعي بالمنشأة الكبرى (فيديو)

الطرق الصوفية بالغربية
الطرق الصوفية بالغربية تقيم حفل إفطار جماعي بالمنشأة الكبرى

نظّمت الطرق الصوفية بـ محافظة الغربية، اليوم، حفل إفطار جماعي بقرية المنشأة الكبرى مركز السنطة بحضور عدد كبير من أبناء القرية والقرى المجاورة وأبناء الطرق الصوفية في أجواء تسودها المحبة والتسامح والتآخي.

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وشهد الحفل حضور شخصيات بارزة من مختلف أبناء الطرق الصوفية بـ محافظة الغربية الذين أكدوا على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الاجتماعية، وتجسيد روح الشهر الفضيل.

وقال وفيق الشيخ، المسئول عن تنظيم الحفل: "إن هذا الإفطار الجماعي يعكس روح المحبة والسلام التي تنادي بها الطرق الصوفية، ويهدف إلى لمّ الشمل وتقوية أواصر الود بين أبناء القرية والقرى المجاورة مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات الروحية تعزز من قيم التسامح والتعاون في المجتمع".

 

وأضاف "الشيخ" أن الطرق الصوفية تواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات طوال الشهر الكريم، إيمانًا منها بدورها المجتمعي في نشر القيم النبيلة، داعيًا الجميع إلى التكاتف والتراحم.

واختُتم الحفل وسط أجواء روحانية، حيث تلا الحاضرون الأذكار والأدعية، في مشهد يعكس أصالة وعراقة التصوف في مصر.

 

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