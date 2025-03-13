مسلسل إش إش الحلقة 14، ماجد المصري يراقب مي عمر وسرقة أموال انتصار

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من سلسلة إش إش حول شعور إش إش بالغضب من زوجها رجب الجريتلي بعدما واجهها بمختار ابن زوجته وطرح تساؤل حول ما إذا كانت هناك علاقة سابقة بينهما، إلا أن مختار أنكر تمامًا هذا الأمر، شأنه شأن إش إش نفسها.

في هذه الأثناء، قرر مختار أن يتحدث مع شقيقته فاتن، معبرًا لها عن غيرته على إش إش وتفكيره المستمر بها، حتى أصبحت تشغل كل اهتمامه، إلا أن أخته نصحته بضرورة التوقف عن تصرفاته هذه، إذ اعتبرتها غير صحيحة.

في المقابل، كانت والدة مختار تحاول إقناعه بضرورة الزواج من لبنى، أما فرج فقد اتخذ قرارًا مفاجئًا، وهو أن يقرأ فاتحة لبنى على شخص آخر، وهو ما حدث بالفعل، حيث توجهت لبنى معه لحضور قراءة الفاتحة.

في سياق آخر، قامت لبنى بجمع أمتعتها وغادرت إلى منزل شادية استعدادا للزواج من مختار رغم رفض والدها، وعلى هامش الحلقة، أبدى رجب اعتراضه على ذهاب أهل إش إش للرقص في أحد الأفراح، مما دفعه إلى التواصل مع والدتها، إخلاص كابوريا، وعرض عليها تعويضًا ماليًا عن كل ما سُرق منها في الماضي، حيث قدر ذلك بحوالي نصف مليون جنيه، لكنه فاجأها بعرض 3 ملايين جنيه بدلًا من ذلك.

وفرحت إخلاص كثيرًا وذهبت لاستلام الأموال من عبد العاطي، إلا أن شادية سخرت منها أثناء ذلك، وردت عليها إخلاص، وبعد استلام الأموال، عادت إخلاص إلى منزلها، لكنها استيقظت في اليوم التالي لتكتشف أن الأموال قد سُرقت منها بالكامل واختفت دون أثر.

من ناحية أخرى، قرر نصها زيارة إبراهيم ليقرأ معه فاتحة صفاء، لكنه طلب منه ألا يخبرها بالأمر في الوقت الحالي، مؤكدا أنه سيفاجئها في الوقت المناسب، أما إش إش، فقد نزلت من غرفتها إلى ردهة الفندق، حيث التقت بنصة الذي منحها هاتفًا جديدًا بشريحة جديدة، لتتمكن من التواصل من خلاله مع الضابط معتصم بشكل سري، كما منحها مبلغ مالي.

ولاحقًا، صعدت إش إش إلى غرفتها عبر المصعد، غير مدركة أن هناك شخصًا يراقبها، ويتابع تحركاتها عن كثب، ليقوم بإبلاغ رجب بكل خطوة تخطوها.

مسلسل إش إش الحلقة 13

دارت أحداث الحلقة 13 من مسلسل إش إش حول إنكار إش إش (مي عمر) أمام رجب الجريتلي (ماجد المصري) وجود أي علاقة تجمعها بمختار، ابن زوجته، إلا أن رجب لم يقتنع، فقرر الاتصال برقم مختار من هاتف إش إش، لكنه فوجئ بأن الرقم غير مسجل على الهاتف.

من جانبه، تظاهر مختار بعدم معرفة المتصل، مما جعل رجب يطمئن قليلًا، وبدأت إش إش، التي كانت على وشك الانهيار من القلق، تستعيد قوتها من جديد.

بعد ذلك، انشغل رجب بعدد من المكالمات الهاتفية المتعلقة بالعمل، حتى خلال شهر العسل الذي يقضيه مع إش إش، وفي الوقت ذاته، حاول الضابط معتصم التواصل مع إش إش ولكنها لم تتمكن من الرد عليه وأخبرته أن زوجها بجانبها.

في سياق آخر، توجه إبراهيم لإخبار نصة أنه يريده لكي يتزوج من ابنته صفاء لكنه أخبره بأنه لا يفكر في الزواج حاليًا.

ويذهب فرج إلى إخلاص ويطلب منها معرفة كيف تزوجت ابنتها من رجب ولكن إخلاص توبخه، وفيما بعد اعترفت إخلاص لابنتها صفاء بأنها تشعر بالذنب تجاه إش إش، إذ تركتها تواجه مصيرها مع رجب.

أما شادية، فلم تهدأ مما جرى، وكانت تتمنى أن يعترف مختار لرجب بعلاقته بـ إش إش، لكنه رفض ذلك، وعندما حاولت شادية كشف الأمر، لجأت إلى عبد العاطي وأخبرته بأن يقول أن مختار كان على علاقة بإش إش، لكنه هو الآخر رفض الاعتراف بالأمر.

من ناحية أخرى، طلب رجب من إش إش الذهاب لرؤية شقتها الجديدة، التي تقع فوق شقة شادية، وبالفعل، ذهبت إش إش، لكن عندما حاولت شادية الدخول إلى المنزل، ولكن رفض رجب ذلك.

وفي النهاية، أكدت شادية أن مختار جمعته علاقة بإش إش وعلى إثر ذلك، قرر رجب جمع إش إش ومختار معًا لمواجهتهما، وقرر أن يسمعهما رسالة شادية.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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