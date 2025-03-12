الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

تعرض الفنان محمد رمضان خلال الحلقة الجديدة من برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، لموقف محرج على يد مزارع حاول الفنان تقديم هدية مالية له.

محمد رمضان يهدي فلاحا 100 ألف جنيه

وتوجه الفنان محمد رمضان، إلي أحد المزارعين، لتقديم مبلغ 100 ألف جنيه له، بدعوى كونه فلاحا حنونا على حماره، وإذا بالفلاح يرفض الأموال.

مزارع يرفض أموال محمد رمضان بدعوى أنها مزورة

ورفض المزارع، الجائزة المالية الـ 100 ألف جنيه، التي قدمها له الفنان محمد رمضان، خوفًا من أن تكون الأموال مزورة.

وقال المزارع لـ محمد رمضان: "أوعى تكون الفلوس مزورة أوعوا تودونا في داهية، أنا مش عايز الفلوس دي، روح اديها لأي حد تاني"، ليعقب الفنان: "لو مزورة ارفع علينا قضية وقول الناس دول أدونا فلوس مزورة".

طلب غريب من الفلاح ومحمد رمضان يستجيب

وطلب محمد رمضان من الفلاح، توجيهه لأي مواطن يستحق الدعم المادي، ليرد عليه الفلاح: "عايز تعطيها ليا وصلني للبيت وأنا أخدها لإنها ممكن تتسرق مني".

واستجاب محمد رمضان لطلب الفلاح، قائلا: "انت خايف طيب هنوصلك لحد البيت".

رد فعل زوجة الفلاح على جائزة محمد رمضان

وقابلت زوجة الفلاح، محمد رمضان بترحاب شديد وبالزغاريد، مؤكدة أنها تتابع أعماله الفنية، وتأكدت من أن الأموال ليست مزورة.

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