الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

محمد رمضان مدفع رمضان
محمد رمضان مدفع رمضان مع فلاح من طوخ، فيتو

تعرض الفنان محمد رمضان خلال الحلقة الجديدة من برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، لموقف محرج على يد مزارع حاول الفنان تقديم هدية مالية له.

 

محمد رمضان يهدي فلاحا 100 ألف جنيه

وتوجه الفنان محمد رمضان، إلي أحد المزارعين، لتقديم مبلغ 100 ألف جنيه له، بدعوى كونه فلاحا حنونا على حماره، وإذا بالفلاح يرفض الأموال.

 

مزارع يرفض أموال محمد رمضان بدعوى أنها مزورة

ورفض المزارع، الجائزة المالية الـ 100 ألف جنيه، التي قدمها له الفنان محمد رمضان، خوفًا من أن تكون الأموال مزورة.

وقال المزارع لـ محمد رمضان: "أوعى تكون الفلوس مزورة أوعوا تودونا في داهية، أنا مش عايز الفلوس دي، روح اديها لأي حد تاني"، ليعقب الفنان: "لو مزورة ارفع علينا قضية وقول الناس دول أدونا فلوس مزورة".

 

طلب غريب من الفلاح ومحمد رمضان يستجيب 

وطلب محمد رمضان من الفلاح، توجيهه لأي مواطن يستحق الدعم المادي، ليرد عليه الفلاح: "عايز تعطيها ليا وصلني للبيت وأنا أخدها لإنها ممكن تتسرق مني".

واستجاب محمد رمضان لطلب الفلاح، قائلا: "انت خايف طيب هنوصلك لحد البيت".

 

رد فعل زوجة الفلاح على جائزة محمد رمضان

وقابلت زوجة الفلاح، محمد رمضان بترحاب شديد وبالزغاريد، مؤكدة أنها تتابع أعماله الفنية، وتأكدت من أن الأموال ليست مزورة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد رمضان الفنان محمد رمضان مدفع رمضان برنامج “مدفع رمضان قناة “dmc

مواد متعلقة

محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا لدعمه (فيديو)

طفلان من مواليد مارس يفوزان بـ100 ألف جنيه من محمد رمضان (فيديو)

محمد رمضان يكشف قصة فيديو صبي الميكانيكي المتداول على السوشيال ميديا

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

بعد أزمة القمة 130، اجتماع حاسم بين وزير الرياضة ومحمود الخطيب

مجلس الأهلي يحتوي غضب كولر بعد أزمة القمة

الفلوس مزورة، مزارع يضع محمد رمضان في موقف محرج (فيديو)

الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بعد العيد

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في المحافظات

أستاذ بهارفارد يكشف التوصل لعلاج جديد لمرض السكر وقرب وصوله لمصر

منوعات

المزيد

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

أم مكلومة في سوريا تشعل مواقع التواصل

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-3-2025 (آخر تحديث)

تعرف على أقل سعر لكيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد موت شاب أثناء صلاة التراويح، باحث إسلامي: استمرار الصلاة مخالف للدين

يقول نبينا "إن لله أهلين من الناس" فمن هم؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

كيف تتخلص من التفكير الزائد والتوتر والقلق؟ روشتة نبوية من عمرو خالد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية