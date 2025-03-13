تقترب من نصف مليار جنيه، الفيفا يخطر الأهلي بقيمة مكافأة مونديال الأندية

تسلم النادي الأهلي منذ قليل خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفيد بقيمة مكافأة مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا.

وأكد الفيفا في خطابه أن قيمة المكافأة تبلغ 9 ملايين و550 ألف دولار، على أن تكون مكافأة الفوز في أي مباراة بدور المجموعات، مليوني دولار فيما سيكون التعادل بمليون دولار، وذلك بعدما أعلن فيفا مؤخرًا أنه سيُحقق أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار من كأس العالم للأندية 2025، سيقوم بتوزيع نصفها أي مليار دولار على كل الأندية المشاركة.

ولم يشمل الخطاب ما تردد مؤخرًا بشأن حصول النادي على مليوني دولار من "فيفا" بدعوى الجماهيرية والشعبية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وشدد مصدر على أن هذه المكافأة لم تُدرج ضمن لائحة مكافآت البطولة العالمية التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا حول العالم، ويُشارك فيها الأهلي ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية بنفيكا البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

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