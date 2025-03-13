الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقترب من نصف مليار جنيه، الفيفا يخطر الأهلي بقيمة مكافأة مونديال الأندية

فريق الاهلي
فريق الاهلي

تسلم النادي الأهلي منذ قليل خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفيد  بقيمة مكافأة مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا.

وأكد الفيفا في خطابه أن قيمة المكافأة تبلغ 9 ملايين و550 ألف دولار، على أن تكون مكافأة الفوز في أي مباراة بدور المجموعات، مليوني دولار فيما سيكون التعادل بمليون دولار، وذلك بعدما أعلن فيفا مؤخرًا أنه سيُحقق أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار من كأس العالم للأندية 2025، سيقوم بتوزيع نصفها أي مليار دولار على كل الأندية المشاركة.

ولم يشمل الخطاب ما تردد مؤخرًا بشأن حصول النادي على مليوني دولار من "فيفا" بدعوى الجماهيرية والشعبية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وشدد مصدر على أن هذه المكافأة لم تُدرج ضمن لائحة مكافآت البطولة العالمية التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا حول العالم، ويُشارك فيها الأهلي ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية بنفيكا البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كأس العالم للأندية الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم النادي الأهلي

مواد متعلقة

سمير كمونة يكشف كواليس هدفه التاريخي في المغرب وتتويج الأهلي ببطولة النخبة (فيديو)

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

الأكثر قراءة

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

أسعار الخضار اليوم، قفزة في ورق العنب والفاصوليا وانخفاض الخيار البلدي

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس 13 مارس 2025

ستكون ولادة عسيرة، توفيق عكاشة يكشف توقعاته لانتخابات البرلمان وعلاقتها بارتفاع الأسعار

تتجاوز الثلاثينات، درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

بحضور مدبولي، إطلاق تقرير المتابعة الثاني لمنصة «نوفي»

منوعات

المزيد

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 13-3-2025

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

“والشُّهداء عند ربِّهم لهم أَجرهم ونورهم”، الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة القادمة

تفسير حلم العمرة في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

حدث في 13 رمضان سنة 1364 هـ، وفاة مصطفى المراغي أصغر من تولى مشيخة الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية