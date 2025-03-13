أول رد من أحمد مجاهد على اتهامه بافتعال أزمة مباراة القمة

نشر أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية السابقة لاتحاد الكرة، بوست عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.

وكتب أحمد مجاهد: البينة على من ادعى.

وتابع: أثناء انشغالي بأعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم طوال الأيام الماضية في وجود رئيس الفيفا ورئيس الكاف ورؤساء جميع الاتحادات الأفريقية وكبار الضيوف والوزراء نما إلى علمي الزج باسمي في الأحداث الأخيرة الخاصة بمباراة الزمالك والأهلي بالرغم من عدم تداخلي في هذا الأمر تمامًا وعلى من ادعى أن يأتي ببينة أو حتى شبه دليل على تدخلي من قريب أو بعيد أو عليه أن يعيد صيام رمضان.

وتردد اسم احمد مجاهد خلال الفترة الماضية بأنه السبب الرئيسي في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وإصراره على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء وهو ما أدى لانسحاب النادي الأهلي، وذلك بحكم قربه من هاني أبوريدة.

وهناك تقارير انتشرت خلال الفترة الماضية أن أحمد مجاهد كان يطمح في تولي رئاسة رابطة الأندية المحترفة بدلا من أحمد دياب لذلك هو من أشعل الأزمة بحسب التقارير.

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