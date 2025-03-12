«قطايف سامح حسين» يثير اهتمام نشطاء مواقع التواصل.. البرنامج يتناول القيم الإسلامية والمفاهيم الأخلاقية.. الأسلوب السهل سر وصوله لقلوب المشاهدين.. والنقاد يشيدون برسائله الإيجابية

أثار برنامج الفنان سامح حسين، الذي يبثه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حالة من الإعجاب والاهتمام وردود الأفعال الواسعة، وذلك من خلال تجربته الجديدة التي يخوضها، ببث برنامج بعنوان "قطايف" عبر الفيس بوك، خلال شهر رمضان 2025، يدعو فيه لترك الصراعات والعودة للقيم الإنسانية والأخلاق الحميدة.

برنامج قطايف جديد سامح حسين في رمضان

يعرض برنامج قطايف للفنان سامح حسين يوميا في رمضان 2025، عبر حسابه الرسمية بالفيس بوك، مساء كل يوم، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ويقدم برنامج قطايف لسامح حسين محتوى، وصف بأنه "هادف" يتناول القيم الإنسانية والمفاهيم الأخلاقية المستمدة من الدين الإسلامي، في إطار بسيط يسهل التفاعل معه.

قطايف يثير جدلًا واسعًا بين النشطاء، فيتو

وأكد العديد من النقاد أن برنامج سامح حسين "قطايف" يركز على تقديم رسائل إيجابية من خلال قصص ومواقف حياتية تعكس المبادئ السامية مثل الصدق، والرضا، والتسامح، والحب الصادق، وتتناول الحلقات موضوعات متنوعة "الحسد مذكور في القرآن"، و"البقاء لله"، و"إلا من أتى الله بقلب سليم"، حيث يسعى البرنامج لتوصيل معانٍ عميقة بأسلوب بسيط ومؤثر.

وأشار النقاد إلى أن الفنان سامح حسين يقدم في كل حلقة من الـ "قطايف" رسالة تحمل طابعًا إنسانيًّا، مستخدمًا لغة سهلة وأسلوبًا مشوقًا، ما يدفع الجمهور لمتابعته، وخاصة أن مدة الحلقة لا تتجاوز الـ 8 دقائق.

البقاء لله الأكثر رواجًا والقلب السليم تبتعد عن الصراعات

وحظي برنامج سامح حسين "قطايف بتفاعل كبير من متابعيه وجمهوره، ومنذ عرضه لأول حلقاته مع بداية شهر رمضان، حيث أكد المتابعين أن "قطايف" يتماشى مع روح الشهر الفضيل.

وبدأ سامح حسين في أولى حلقاته الرمضانية "قطايف" بحلقة عنوانها "إلا من أتى الله بقلب سليم"، تحدث فيها عن كيفية أن يعود الإنسان إلى ربه وقلبه سليم، لم تلوثه الأموال أو السلطة أو البحث عن الجاه والصراعات التي يخوضها الإنسان في معارك الحياة الجانبية، الحلقة لا تتجاوز 4 دقائق، ولكنها تحمل مفهوم ومعنى عميق لعدم التكالب على السلطة والمال ومغريات الحياة، وتلويث القلب بالصراعات، وبأسلوب بسيط وسهل وبحكاية أقرب للأسطورة، يتحدث سامح حسين عن عدد من القيم الإنسانية.



من أكثر الحلقات الحلقات التي لاقت رواجًا في برنامج سامح حسين "قطايف"، وجذبت إليها آلاف المتابعين، كانت حلقة بعنوان "البقاء لله"، التي تمثل الحقيقة المطلقة في عالم ليس به أي شيء مؤكد، هكذا قال سامح حسين في تعريفه لـ"البقاء لله"، والتي تقال في العزاء، وبرغم لهث الناس وراء غريزة البقاء، لكنه لن يبقى، وبرغم مصارعة كل هموم الحياة، الجميع يتم نسيانه فيكون هو والعدم سواء، لكن الفكرة ان البقاء لله وحده، مطالبًا بعدم إهلاك الإنسان نفسه في صراعات الحياة، لأن الموت أبسط ما في الأمور، ولن يبق أحد، والبقاء لن يكون إلا لله.

وعرج سامح حسين في قطايفه على عدد من الموضوعات الحياتية والحيوية، التي تواجه الإنسان في حياته، وبأسلوب بسيط يقوم بسرد الحكمة من وراء هذه الأمور، حيث تحدث عن "الحسد مذكور في القرآن" و"تاجر بعملة ربنا" و"الفانوس السحري" وغيرها، في إطار من التوعية وإعادة القيم للحياة بشكل بسيط في دقائق قليلة.

قطايف لغة سهلة بدون فاصل إعلاني

برنامج سامح حسين "قطايف"، الذي يبثه عبر حسابه الرسمي على "الفيس بوك"، أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن برنامجه الرمضاني من أهم البرامج التي تحض على الأخلاق وتعيد القيم الإنسانية في شكل بسيط وبأسلوب سهل، وبدون فاصل إعلاني مؤرق يقطع تسلسل الفكرة.



وتفاعل العديد من النشطاء مع حلقات برنامج قطايف، فقال البلوجر السيد محمد: "أصدق وأحلي حاجة في حياتنا أن البقاء لله.. لا فيه حزن هيدوم لا فيه تعب هيدوم ولا ظلم ولا خداع ولا أي حاجة وحشة هتدوم.. الحلو اللي في حياتك دلوقتي مجرد عينات ماتزعلش أنك هتسيبها لأنك إن شاء الله هتروح للي أحلى منها بكتير.. الدنيا فاصل إعلاني صغير هيخلص هيخلص عشان تبدأ القصة الحقيقية اللي جينا الدنيا علشانها".

أما الكاتب بالبيت الفني للمسرح محمود حسين كابو فقال: "الصراحة سامح حسين عامل برنامج رائع في رمضان، كان يستحق أنه يكون برنامج تلفزيوني، برنامج بسيط جدًا، وده سر قوته، أنه بيوصل معلومات ونصايح مهمة جدًا، بأسهل ما يكون".

سامح حسين يسبح ضد التيار

وعلق البلوجر الإماراتي زياد الحميلي فقال: "سامح حسين الممثل المحترم الذي رفض ينجرف في الموجة... عامل برنامج علي كل المنصات اسمه قطايف، برنامج أقل ما يقال عليه أنه روعة بما تحمله الكلمة... راجل محترم ويستحق التشجيع".

في حين قال أنور أحمد سعدة، ‎مؤسس مركز الرؤية للاستشارات ودراسات الجدوى: "فيها حاجة حلوة.. عندما يحاصر المواطن العربي ببرامج غير ذات قيمة ومسلسلات الاسفاف والعري... يظهر شعاع من الضوء الناصع ( برنامج قطايف ) بتكلفة محدودة لكن بمحتوى عظيم وراقي الفنان سامح حسين ببرنامج قطايف اخترق قلوب الناس بكل سلاسة، كل الدعم والتقدير للفنان سامح حسين، كل الحب للانسان قبل ان يكون فنان".



وعلق البلوجر محمد أحمد البهنيهي فقال: "الفنان سامح حسين من حوالي ٥ سنوات عمل مسرحية جميلة اسمها المتفائل لفولتير لكن المخرج غير النهاية وأضاف بعض الكلمات تداعب مشاعر المتدينين فبدى العمل الفني هادفا محترما لائقا لمجتمعنا ومش مهم فولتير وأفكاره.. حاليًا يقدم سامح برنامج جاد اسمه قطايف يتناول نصائح إنسانية وأحيانا دينيه ويبدو انه سيثير الجدل في مصر، بعد أن تطفل على شهرته بعض المشايخ ويعلقون على البرنامج وطبعًا فيه ناس مش هيعجبها سامح وسيستفزها...".

وقال الكاتب تامر أبو أمين: "سامح حسين كعادته فنان جميل، بسيط، معبر، وصاحب رؤية، وجدع وجدعنته دي هي اللي بتخليه يدعم كل الناس اللي تستحق وهو كمان يستحق.. تسلم إيدك على برنامج "قطايف" من أحلى حلويات رمضان ٢٠٢٥".

قطايف برنامج ملهم بسيط

والغريبة أن إحدى القنوات الفضائية علقت على برنامج سامح حسين قائلة: "من أجمل الحاجات اللي قادرة تخطف العين والقلب من أول ثانية هي تجربة الفنان الجميل "سامح حسين" من خلال فيديوهاته الإنسانية البسيطة المُلهمة اللي اسمها "قطايف"، واللي بدأ نشرها على صفحته الشخصية على فيسبوك خلال شهر رمضان الحالي.. فيديوهات في قمة اللُطف كل فيديو منهم مدته دقايق لكن أثره كبير!.. بيتكلم عن تفاصيل الحياة والمنظور اللي كل واحد فينا بيشوفها من خلاله، وإزاى تقدر تستفاد منها دينيًا وإنسانيًا وعمليًا.. "سامح" هيكلمك في الفيديوهات كإن والدك أو أخوك الكبير هما اللي بيتكلموا معاك وبيخليك تسمعه للنهاية وأنت مش عايز الفيديو يخلص..".

برنامج جديد لسامح حسين في رمضان، فيتو

وأكملت القناة الفضائية تعليقها قائلة: "الجميل في الفيديوهات دي زى عادة المبدع "سامح حسين" إنها لكل أفراد الأسرة.. مش هتتكسف وأنت قاعد جنبك ابنك أو بنتك بيتفرجوا.. لغة سلسلة، أداء هادي، كلمات قوية ومعبرة وليها هدف، والحقيقة إن كل ده مش غريب على فنان عظيم زى "سامح حسين" عودنا من بدايته على تقديم أعمال بتحترم عقول الناس وبتقدرهم.. برنامج "قطايف" على صفحة الفنان "سامح حسين" عمل يستحق المتابعة والإشادة".

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