الثلاثاء 11 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد علي خير يشيد بموهبة الفنان سامح حسين

سامح حسين، فيتو
سامح حسين، فيتو

 أشاد الإعلامي محمد علي خير ببرنامج “قطايف” الذي يقدمه الفنان سامح حسين في رمضان.

وكتب محمد علي خير في منشور له عبر فيس بوك: في دعم الفنان الموهوب سامح حسين.. الفنان سامح حسين بيقدم برنامج يومي في رمضان..اسمه ( قطايف) مدته قصيرة، إيقاعه سريع..اللغة سهلة..قيمته الفنية والثقافية عالية جدا..سامح ( مع حفظ الألقاب) واخد لنفسه خط فني احترم من خلاله نفسه وكذلك الجمهور، فبادله الجمهور حبا بحب.

 

أضاف خير: يكفيه امتلاء أعماله المسرحية بالجمهور..عارف أنه بيتكلم لغة مختلفة عن غالبية ماتقدمه الدراما السوقية الآن، لكن لم يذهب الي ما يتم تقديمه، بل قدم مايريده.

 

فيلم ساندوتش عيال

 

وعرض لـ سامح حسين على المنصات في وقت سابق  فيلم 'ساندوتش عيال'، ﺇﺧﺮاﺝ هاني حمدي، ﺗﺄﻟﻴﻒ طارق رمضان، وتواجد كذلك في بطولة العمل كل من الفنانة نور قدري، إسماعيل فرغلي، إيمان السيد، إبرام سمير، يوسف صلاح.

 

تتمحور قصة العمل في قالب كوميدي، حول نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبي على الأطفال، وذلك من خلال قصة محامي على خلاف مع زوجته وهو ما لفت نظره للموضوع، فيقرر أن يطالب بحقوق الأطفال الذين وقع عليهم الضرر نتيجة الخلافات، وحالات الطلاق أو الخلع بين والديهما في إطار من الكوميديا.

 

 

 

 

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سامح حسين الفنان سامح حسين محمد علي خير الاعلامي محمد علي خير

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