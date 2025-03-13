الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية: تقديم مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين بحادث قطار القنطرة

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو

تتابع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق/بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

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وأجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عددا من الاتصالات الهاتفية مع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمتابعة تطورات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومتابعة جهود نقل المصابين للمستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنها تواصلت مع الوزارات المعنية لمتابعة مستجدات الموقف والتنسيق مع محافظة الإسماعيلية لتوفير كل الإمكانات اللازمة ودعم كل الجهود المبذولة من باقي الوزارات وبصفة خاصة تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة لأسر المصابين والمتوفين.

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الدعاء  بالشفاء العاجل للمصابين والتعازي  لأسر المتوفيين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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