الخميس 13 مارس 2025
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رئيس حي وسط  بالإسكندرية يتفقد سوق المزارعين لليوم الواحد

رئيس حي وسط  بالإسكندرية
رئيس حي وسط  بالإسكندرية يتفقد سوق المزارعين لليوم الواحد

 قام الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي  وسط  بالإسكندرية اليوم بجولة تفقدية داخل السوق المقام بجراح سينما امير بمحطة الرمل. بمشاركة مديري إدارات; المتابعة الرصد البيئي، والأزمات، ياتي ذلك في إطار المتابعة الأسبوعية لسوق المزارعين بحي وسط،للتأكد من توافر السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين، وبالجودة العالية.

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حيث تفقد العرابي جميع الباكيات للاطمئنان على توافر السلع بأسعار تنافسية، وعلى إتاحة الخدمات الطبية المجانية التي تقدم بمعرفة منطقة وسط الطبية في إطار مبادرة 100 مليون صحة، والتي تشمل عدة كشوفات وتحاليل مجانية.

 كما حرص العرابي خلال جولته،علي التأكد من عرض قوائم الأسعار، وتوافر السلع الغذائية الأساسية كالخضراوات واللحوم، وغيرها بأسعار تنافسية تيسيرًا على المواطنين ولمحاربة غلاء الأسعار.

ويذكر أن سوق اليوم الواحد بحي وسط يقام كل خميس من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، بالتعاون بين محافظة الإسكندرية والغرفة التجارية، في إطار حرص المحافظة على تقليل حلقات التداول الوسيطة للسلع بين التجار والمستهلكين  وإتاحة السلع من البائع مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة.

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الدكتور مصطفى العرابي حي وسط بالاسكندرية سينما امير بمحطة الرمل والغرفة التجارية محافظة الإسكندرية

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