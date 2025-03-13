مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة 13 من "الأميرة"

مسلسلات رمضان 2025 ، تعرض اليوم، قناة أبو ظبي الإماراتية، بشكل حصري، الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل الأميرة، للنجمة ياسمين صبري، في الساعة ٩ مساء.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل الأميرة

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل الأميرة، تطورا كبيرا في أحداث المسلسل، أهمها تطليق شقيق ياسمين صبري، لزوجته بسبب تصرفات والدتها.

فيما جمعت ياسمين صبري، معلومات عن ماضي نيكولا معوض، لكي تساعدها على الانتقام منه، وإعادة ابنها لأحضانها، كما تواصل معها نضال الشافعي، للتعاون ضد نيكولا معوض.

وذهبت ياسمين صبري للمستشفى، لتثبت أن نيكولا معوض، أدخل مستشفى آخر، غير تابع للحكومة، وهو ما يثبت أن التقرير الصحي، الذي كتبه ضد شقيقها مزور.

وطلق نيكولا معوض، لياسمين صبري، دون علمها، ليذهبوا إلى مكتبه، ويتشاجروا معه.

وادعى ظلما نيكولا معوض، أن شقيق ياسمين صبري اعتدي عليه بالضرب، واستدعى الشرطة ليسجنه، في نفس الوقت سقط والد ياسمين صبري مغشيا عليه، ليصاب بجلطة في المخ.

وتزوج نيكولا معوض، مها نصار، صديقة ياسمين صبري، واسكنها في الفيلا، التي كان سيشتريها لـ ياسمين قبل أن يطلقها.

فيما شهدت الحلقات السابقة، تطليق نيكولا معوض، لياسمين صبري، دون علمها، وبشكل مفاجئ، بعد أن استولى على جميع ممتلكاتها، بتوكيل رسمي عام، اقناعها بعمله له، بحجة شراء فيلا جديدة لها.

ووافقت ياسمين صبري، على طلب زوجها نيكولا معوض، بارتداء النقاب، ومقاطعة صديقاتها، ووضع حدود مع أهلها.

كما شهدت موافقة مها نصار، الرجوع لخطيبها، بعد إلحاح كبير منه، فيما استمرت في معاملتها السيئة له.

وتصاعدت الأحداث، مع ولادة ياسمين صبري، لابنها، وإصرار نيكولا معوض على عدم إخبار أهلها، لتغضب وفاء عامر، وتصفعه وتتشاجر معه ومع ابنتها.

مسلسل الاميرة

مسلسل الاميرة

تفاصيل مسلسل الأميرة

مسلسل الأميرة، مكون من ١٥ حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كل من نيكولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

ياسمين صبري

يذكر أن ياسمين صبري، قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبد المعطي. وإخراج محمد عبد السلام.

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