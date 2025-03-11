الثلاثاء 11 مارس 2025
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محافظ القليوبية يتابع إزالة العمارات المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري

توسعة الطريق الدائري
توسعة الطريق الدائري بالقليوبية،فيتو

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، أعمال إزالة العمارات المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عبد الجليل رئيس مدينة الخصوص.

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مشروع توسعات الطريق الدائري بالقليوبية
وخلال الجولة، وجه المحافظ بتأمين المارة والمنشآت المجاورة خلال عمليات الإزالة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. كما وجه المحافظ مقاول الأعمال بتكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة، للانتهاء من جميع الأعمال وتسليم المساحة المطلوب إخلاؤها في أسرع وقت ممكن.
وأكد المحافظ على أهمية مشروع توسعات الطريق الدائري، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط المروري وتحسين حركة النقل على الطريق. وأشار إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتذليل أي عقبات تواجه المشروع، وتسريع وتيرة العمل، لضمان الانتهاء منه في المواعيد المحددة.
وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة. كما وجه بضرورة رفع مخلفات الإزالة أولًا بأول، للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

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الطريق الدائري بالقليوبية السكرتير العام المساعد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية

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