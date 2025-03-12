الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

عودة حركة المرور لطبيعتها بعد تصادم سيارتي نقل على الطريق الإقليمي ببنها

تكدس على الطريق الإقليمي
تكدس على الطريق الإقليمي بنها القليوبية،فيتو

أعادت أجهزة أمن القليوبية الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق الإقليمى ببنها بعد نتيجة تصادم سيارتي نقل.

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زحام وتكدس السيارات نتيجة تصادم سيارتين نقل علي  الطريق الإقليمي

وشهد الطريق الإقليمي بنطاق محافظة القليوبية، قبل طلعة بنها، تكدسا للسيارات نتيجة تصادم سيارتي نقل، ولم يسفر الحادث سقوط ضحايا.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة نقل على الطريق الإقليمي بنطاق محافظة القليوبية، قبل طلعة بنها، ما تسبب في زحام وتكدس لسيارات نتيجة تصادم سيارتين نقل.

وعلى الفور انتقل رجال المرور، بناءً على توجيهات العميد محمد البطوطى مدير مرور القليوبية، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها وتسيير حركة السيارات.

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