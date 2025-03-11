سرعة البت في طلبات التصالح وتوفير فرص عمل، محافظ القليوبية يعقد لقاء المواطنين بالخانكة

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، لقاءه الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخانكة، حيث استقبل عددًا من المواطنين واستمع إلى مشاكلهم ومطالبهم المتنوعة.

محافظ القليوبية يشدد علي متابعة ملفات البناء والتصالح

تركزت طلبات المواطنين حول توفير فرص عمل للشباب، وخاصة في المصانع والشركات الموجودة بالمحافظة، وطالب بعض المواطنين بتوفير فرص عمل تتناسب مع ظروف المعاقين واحتياجاتهم الخاصة. كما تناول اللقاء بعض المشاكل الأخرى التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية، مثل مشاكل الصرف الصحي، والنظافة، والطرق، والتعليم، والصحة.



بالإضافة إلى ذلك، حرص محافظ القليوبية على متابعة ملفات البناء والتصالح، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بهذا الشأن، ووجه المسؤولين بسرعة البت فيها وتيسير الإجراءات. وأكد المحافظ على أن الدولة تسعى إلى حل مشاكل المواطنين في هذا الملف، وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومنظمة.

وقد تم خلال اللقاء حل العديد من المشاكل المتعلقة بالتصالح والبناء، مما أدى إلى ارتياح المواطنين.

محافظ القليوبية: نحرص علي التواصل المباشر مع المواطنين



وأكد محافظ القليوبية حرصه الشديد على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، ووجه المسؤولين التنفيذيين بدراسة جميع الطلبات المقدمة، والعمل على تنفيذها في أقرب وقت ممكن. وأكد المحافظ على أهمية توفير فرص عمل للشباب، وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لهم. وأكد المحافظ على أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة، وتسعى إلى توفير جميع الخدمات التي يحتاجون إليها.



تأتي هذه اللقاءات الجماهيرية في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على مشاكلهم ومطالبهم، والعمل على حلها. وتعد هذه اللقاءات فرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، والمشاركة في صنع القرار، وتساهم هذه اللقاءات في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وتحقيق التنمية المستدامة.



تحرص محافظة القليوبية على عقد هذه اللقاءات الجماهيرية بشكل دوري، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتهدف المحافظة من خلال هذه اللقاءات إلى تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. وتؤكد المحافظة على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



حضر اللقاء الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ والدكتورة سلوى ابو العينين رئيس مدينه شبين القناطر مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم وفوزي صابر وكيل وزارة العمل بالقليوبية وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني والأستاذ محمد علام مدير الشئون القانونية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من المواطنين.

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