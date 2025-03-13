أشرف كابونجا ينجح في المحاولة الأولى لتحريك قطار سكة حديد صائمًا (فيديو وصور)

بدأت محاولات شد القطار من جانب أشرف كابونجا والذى يسعى لدخول موسوعة الأرقام القياسية كأول مواطن يتمكن من سحب قطار سكة حديد.

وتأتي محاولة كابونجا بعد نجاح محاولة في 2023 فى جر المترو بجسمه وهو صائم.

كابونجا يستعد لسحب قطار سكة حديد

ونجح أشرف كابونجا في المحاولة الأولى لتحريك قطار سكة حديد بجسمه، ويتم الآن انتظار نتائج موسوعة جينيس، كما يستعد كابونجا للمحاولة الثانية بالأسنان.

ويبلغ وزن عربة القطار 120 طنا للعربة الواحدة فارغة بدون ركاب، ويصل وزن الجرار لضعف وزن العربة أي ما يقارب الـ 280 طنا.

وكانت آخر محاولة ل كابونجا بتاريخ 8‏/6‏/2023، ونجح كابونجا فى سحب 6 عربات مترو، وذلك رغبة منه فى التسجيل فى موسوعة الأرقام القياسية.

من ناحية أخرى قام كابونجا بدعوة مسؤولين من موسوعة الأرقام القياسية لمتابعة ووضع الاشتراطات لسحب قطار سكة حديد بمحطة مصر يقترب من 500 طن على أقل تقدير.

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