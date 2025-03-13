كابونجا يستعد لسحب قطار سكة حديد (فيديو وصور)

عاد أشرف كابونجا لسحب وحدات النقل فبعد أن سحب مترو الأنفاق منذ ما يقرب من عامين وسحب أحد الوحدات البحرية، يحاول اليوم كابونجا سحب قطار سكك حديدية بمحطة مصر.

الوحدات البحرية

ويبلغ وزن عربات القطار 120 طن للعربة الواحدة فارغة بدون ركاب ويصل وزن الجرار لضعف وزن العربة أي ما يقارب الـ 280 طن .

وكان آخر محاولة لكابونجا بتاريخ 08‏/06‏/2023 ونجح كابونجا في سحب 6 عربات مترو، وذلك رغبة منه في التسجيل في موسعة الأرقام القياسية.

من ناحية أخرى قام كابونجا بدعوة مسؤليين من موسوعة الأرقام القياسية لمتابعة ووضع الاشتراطات لسحب قطار سكك حديد بمحطة مصر بوزن يقترب من 500 طن على أقل تقدير.

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