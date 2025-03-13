الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كابونجا يستعد لسحب قطار سكة حديد (فيديو وصور)

كابونجا يستعد لسحب
كابونجا يستعد لسحب قطار سكة حديد

عاد أشرف كابونجا لسحب وحدات النقل فبعد أن سحب مترو الأنفاق منذ ما يقرب من عامين وسحب أحد الوحدات البحرية، يحاول اليوم كابونجا سحب قطار سكك حديدية بمحطة مصر.

 الوحدات البحرية

ويبلغ وزن عربات القطار 120 طن للعربة الواحدة فارغة بدون ركاب  ويصل وزن الجرار لضعف وزن العربة أي ما يقارب الـ 280 طن .

وكان آخر محاولة لكابونجا بتاريخ 08‏/06‏/2023 ونجح كابونجا في سحب 6 عربات مترو، وذلك رغبة منه في التسجيل في موسعة الأرقام القياسية.

من ناحية أخرى قام كابونجا بدعوة مسؤليين من موسوعة الأرقام القياسية لمتابعة ووضع الاشتراطات لسحب قطار سكك حديد بمحطة مصر بوزن يقترب من 500 طن على أقل تقدير. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الارقام القياسية بمحطة مصر الوحدات البحرية اشرف كابونجا مترو الأنفاق

مواد متعلقة

كشف ملابسات تجرد فتاة من ملابسها بمحطة مترو جامعة القاهرة

النقل تبحث مع رئيس مجموعة MSC العالمية زيادة حجم التعاون

الأكثر قراءة

خطة الأهلي لفريق الكرة حال الانسحاب من الدوري والرابطة

بالأسماء، إصابة 19 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز بفرن كنافة بالمنصورة

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

سر غضب الخطيب واتخاذه قرارًا بعدم خوض مباراة القمة بحكام مصريين

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

حقيقة اجتماع الخطيب ووزير الرياضة لحل أزمة مباراة القمة

إحالة متهمين بتصنيع ألعاب نارية والتسبب في انهيار عقار للجنايات

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

منوعات

المزيد

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

ماسك يؤدب مؤسس تويتر ويغلق حسابه بالمنصة، والنشطاء: دورسي أغلق آلاف الأكونتات

صينية تستنسخ كلبها مقابل 22 ألف دولار، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: ليه البنت بتحب تتزين؟ وعلي جمعة يرد: الله جميل يحب الجمال

طالبة: ليه بعض الناس بتشبه المرأة التي تتزين بالحلوى المكشوفة؟ علي جمعة يرد (فيديو)

ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟

المزيد
الجريدة الرسمية