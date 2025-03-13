الخميس 13 مارس 2025
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أخبار مصر

السكك الحديدية: انتظام الحركة تزامنًا مع سحب كابونجا لقطار

كابونجا
كابونجا
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قال مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية، إن أشرف كابونجا حصل على موافقات أمنية كاملة وقام بإجراء التجهيزات الخاصة بسحب عربات أحد القطارات بما لا يخل بحركة تشغيل السكك الحديدية وبعيدا عن مسارات وخطوط الحركة. 

وأكد المصدر أن تشغيل الهيئة القومية للسكك الحديدية منتظم بشكل كامل وليس له أى علاقة بما تشهده الهيئة من حدث يخص سحب  قطار من خلال أشرف كابونجا.  

ويبلغ وزن عرب القطار 120 طنا للعربة الواحدة فارغة بدون ركاب ويصل وزن الجرار لضعف وزن العربة أى ما يقارب الـ 280 طنا. 

وكانت آخر محاولة لـ كابونجا بتاريخ 08‏/6‏/2023 ونجح كابونجا فى سحب 6 عربات مترو، وذلك رغبة منه فى التسجيل فى موسوعة الأرقام القياسية (جينيس). 

من ناحية أخرى قام كابونجا بدعوة مسؤولين من موسوعة الأرقام القياسية لمتابعة ووضع الاشتراطات لسحب قطار سكك حديدية بمحطة مصر يقرب من 500 طن على أقل تقدير. 

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