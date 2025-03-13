«البحوث الإسلامية» يختتم فعاليات أسبوع الدعوة السادس

اختتم مجمع البحوث الإسلامية اليوم الخميس، فعاليات الأسبوع السادس للدعوة الذي نظمته الأمانة العامة للجنة العليا لشؤون الدعوة، وجاء تحت عنوان «الوعي الفكري والشباب.. تحديات وآمال»، حيث ناقش خلال الأسبوع مجموعة من القضايا الفكرية والمجتمعية التي تمس الشباب وتؤثر في وعيهم، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف.

تعزيز الوعي الفكري لدى الشباب ومساعدتهم على التمييز بين الفكر الصحيح والمنحرف

من جانبه أكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بأن المجمع يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز الوعي الفكري لدى الشباب ومساعدتهم على التمييز بين الفكر الصحيح والمنحرف، في ظل ما يشهده العالم من تحديات فكرية وثقافية تتطلب وعيًا مستنيرًا مبنيًّا على أسس علمية سليمة، وأن مثل هذه الندوات تُعد فرصة حقيقية للحوار المباشر مع الشباب والإجابة عن تساؤلاتهم، بما يعزز ارتباطهم بهويتهم ودينهم بأسلوب علمي بعيد عن التشدد والانغلاق.

من جانبه، أوضح الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة، أن هذا الأسبوع شهد تنوعًا في الموضوعات التي تم طرحها، حيث ناقشت الندوات قضايا محورية تتعلق بالهوية والقيم والأخلاق، فضلًا عن تسليط الضوء على الدروس المستفادة من التاريخ، وأهمية استلهام العبر منه في بناء المستقبل، مشيرًا إلى أن التفاعل الإيجابي من جانب الشباب يعكس مدى حاجتهم لمثل هذه الحوارات البناءة، ويؤكد أهمية استمرار هذه الجهود في مختلف المؤسسات التعليمية.

وتضمن الأسبوع خمس ندوات علمية عقدت بكليات جامعة الأزهر، جاءت الأولى بعنوان «الدين أساس نهضة الفرد والمجتمع»، وعُقدت بكلية العلوم، حيث حاضر فيها الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والدكتور حسن يحيى، أما الندوة الثانية، فقد انعقدت بكلية التجارة تحت عنوان «العاشر من رمضان.. نصر نستشرف به المستقبل»، وشارك فيها الأستاذ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عميد كلية أصول الدين الأسبق.

وفي كلية التربية، أُقيمت الندوة الثالثة بعنوان «القيم والأخلاق ودورهما في توجيه الوعي الإنساني»، بمشاركة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والأستاذ الدكتور محمود الصاوي، وكيل كليتي الإعلام والدعوة السابق.

كما شهدت كلية اللغة العربية الندوة الرابعة بعنوان «التاريخ.. عبر وعظات تصنع الوعي»، حيث حاضر فيها الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور سيد بلاط، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر.

واختُتمت فعاليات الأسبوع بندوة خامسة في كلية التربية الرياضية بعنوان «الشباب والوعي.. طاقات وآمال»، حاضر فيها الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، والدكتور يوسف المنسي، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة، والدكتور حسن يحيى.

ومع ختام فعاليات الأسبوع، أكد الأمين العام استمرار جهوده في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تستهدف تحصين عقول الشباب، وتعزيز الفكر الوسطي، وترسيخ القيم الأصيلة في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والتعليمية في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

يذكر أن هذا الأسبوع سبقته خمسة أسابيع انعقدت في جامعة سوهاج والزقازيق وأسيوط، ومدينة البعوث الإسلامية، والجامع الأزهر، وتهدف هذه الأسابيع إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عند الشباب، وتعزيز القيم والأخلاق، ودعم قضايا الوطن في ظل التحديات الراهنة، وترسيخ أسس الوعي الفكري الآمن، وتفكيك الفكر المتطرف، ومجابهة الأفكار الهدامة.

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