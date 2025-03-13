الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

نقل 109 مصاب ومرافق فلسطيني للعلاج في المستشفيات المصرية

معبر رفح البري
معبر رفح البري

 نقلت سيارات الإسعاف المصرية اليوم 42 مصابا ومريضا فلسطينيا و67 مرافقا فلسطينيا، لتقديم العلاج لهم في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح البري.

 

نقل المصابين الفلسطينيين بسيارات الإسعاف المصرية

 

 قالت مصادر طبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء: إن 42 مصابا ومريضًا، و67 مرافقا فلسطينيًا، وصلوا إلى معبر رفح، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين الفلسطينيين بواسطة سيارات الإسعاف المصرية إلى مستشفيات شمال سيناء ومحافظات الجمهورية لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وكانت قد استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

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وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة شمال سيناء، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، على مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد التخصصي، ومعبر رفح، لمتابعة سير العمل ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

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الأسعاف المصرية الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المصابين الفلسطينيين شمال سيناء سيناء محافظة شمال سيناء مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء

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