محافظ شمال سيناء يعلن طرح 922 وحدة سكنية بمدينة رفح الجديدة

طرح اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، الأسبقية الثانية من المرحلة الأولى للوحدات السكنية برفح الجديدة بنظام التمليك.

محافظ شمال سيناء يطرح المرحلة الثانية من مدينة رفح الجديدة

وقال المحافظ، خلال مؤتمر صحفي بمدينة رفح الجديدة، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل، إن الدولة اهتمت بإعادة تعمير المناطق المتضررة عن طريق تجمعات سكنية جديدة.

أكد المحافظ علي طرح الأسبقية الثانية من المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة بإجمالي 922 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب جاهزه للسكن على أن يتم الطرح لعموم أهالي محافظة شمال سيناء مع منح أسبقية لأهالي مدينتي رفح والشيخ زويد.



أشار المحافظ إلى تخصيص نسبة 10% لذوي الاحتياجات الخاصة، و20% لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدًا أن كل وحدة سكنية عبارة عن ثلاث غرف وصالة بمساحة 120 مترا مربعا كاملة المرافق.



أكد المحافظ علي طرح 41 عمارة تضم 656 وحدة سكنية، وتم تسكين مواطنا ضمن المرحلة الأولى التي تم تسليمها خلال شهر يناير الماضي.

لفت المحافظ أنه تيسيرا على المواطنين تم فتح كافة المراكز التكنولوجية بكافة مجالس المدن للتسجيل للمواطنين الكترونيا، ونظرا لمطالب المواطنين بزيادة السن فقد تم زيادة سن التقدم حتى 70 عاما.

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