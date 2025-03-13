الخميس 13 مارس 2025
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خارج الحدود

استمرار الحصار الإسرائيلي، حماس تحذر من مجاعة جديدة بغزة في رمضان

غزة، فيتو
غزة، فيتو

حذرت حركة حماس من "مجاعة جديدة" في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي واعتماد سياسات التجويع حتى في شهر رمضان المبارك.

 الفلسطينيون بقطاع غزة يعانون حصارا مشددا 

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان إن الفلسطينيين بقطاع غزة "يعانون حصارا مشددا للأسبوع الثاني، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية"، وهو ما يعتبر "جريمة تجويع جديدة".

واعتبر القانوع أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي "جريمة تجويع جديدة" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف أن "الأيام القليلة القادمة ستشهد فقدانا لعدد من المواد الأساسية والسلع الغذائية في قطاع غزة مما يزيد معاناة السكان ويفاقم أزمتهم".

وخاطب المجتمع الدولي محذرا "ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قطاع غزة سيعاني سكانه المجاعة مجددا في شهر رمضان".

وفي السياق، دعا القانوع الوسطاء لـ"ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية ووقف سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا".

 تمنع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

ومنذ بداية مارس الجاري تمنع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تنصّلت تل أبيب من بنود أساسية في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بالقطاع.

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