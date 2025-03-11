أكسيوس: إسرائيل ولبنان وافقا على التفاوض لحل النقاط العالقة لترسيم الحدود البرية

قال موقع «أكسيوس»، الأمريكي، إن إسرائيل ولبنان وافقا على التفاوض لحل النقاط العالقة لترسيم الحدود البرية.

من جهته، أكد مكتب نتنياهو الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مع أمريكا وفرنسا ولبنان لحل مسألة الحدود.

الرئيس اللبناني يطالب بانسحاب إسرائيل

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار باستمرار احتلالها لتلال في الأراضي اللبنانية.

وأضاف عون: على الدول الراعية للاتفاق ولا سيما الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل للالتزام التام به.

وتابع: الاستقرار عند الحدود الجنوبية يتطلب انسحاب إسرائيل من التلال التي تتمركز فيها وإعادة الأسرى وجيشنا انتشر في البلدات التي انسحب منها الإسرائيليون وهو جاهز للتمركز على طول الحدود الجنوبية.

فرنسا تطالب إسرائيل بالانسحاب "الكامل" من لبنان

وطالبت فرنسا إسرائيل بالانسحاب "الكامل" من لبنان، رافضة استمرار وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 مواقع.

وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية: "علمت فرنسا باستمرار انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وهو ما تعتبره خطوة مهمة في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 نوفمبر 2024 بين لبنان وإسرائيل".

لكن البيان أضاف: "تشير فرنسا إلى أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على وجوده في 5 مواقع على الأراضي اللبنانية، وتؤكد على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن، وفق أحكام اتفاق وقف إطلاق النار".

كما دعت فرنسا "جميع الأطراف إلى تبني اقتراحها التالي: يمكن لليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان)، بما فيها الكتيبة الفرنسية، أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة في المنطقة المجاورة مباشرة للخط الأزرق، لتحل محل القوات الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك".

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